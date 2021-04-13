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شاهد: لحظة إطلاق شرطي أمريكي النار على شاب أسود قرب منيابوليس

الشرطة أوقفت الشاب بسبب انتهاء صلاحية رخصة السيارة (يوتيوب)
الشرطة أوقفت الشاب بسبب انتهاء صلاحية رخصة السيارة (يوتيوب)
12/4/2021-|آخر تحديث: 13/4/202112:36 AM (مكة المكرمة)

نشرت شرطة مدينة بروكلين سنتر، الإثنين، مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق شرطي أمريكي النار على الشاب الأسود دونتي رايت (20 عام) بعد توقيفه ظهر، أمس الأحد، في أحد شوارع المدينة بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وقال قائد شرطة مدينة منيابوليس الأمريكية، الاثنين، إن إطلاق النار في إحدى ضواحي المدينة هو فيما يبدو “حادث عرضي” وقع بعد أن سحبت ضابطة مسدسها بدلا من الصاعق الكهربائي خلال صراع.

وأثار إطلاق النار على دونتي رايت اضطرابات في بروكلين سنتر بولاية مينيسوتا إذ أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين الغاضبين الذين ظلوا في الشوارع حتى ساعات الصباح الأولى، الإثنين.

ووقعت محاولة القبض على رايت، الذي تقول الشرطة إنها أوقفته بسبب انتهاء صلاحية رخصة السيارة، على مقربة من مكان محاكمة ديريك تشوفين، ضابط شرطة منيابوليس الأبيض السابق المتهم بقتل جورج فلويد.

وقال تيم جانون قائد شرطة بروكلين سنتر في إفادة صحفية اليوم إن عملية الإيقاف المروري الروتينية تصاعدت إلى إطلاق نار دموي عندما عمد الضباط إلى فحص بيانات رايت.

وفي اللقطات المصورة التي قدمها جانون في الإفادة، ظهر ضابط يحاول تقييد يدي رايت بجانب السيارة قبل أن يحرر نفسه ويستقلها مجددا. وفي هذه المرحلة صرخت ضابطة ثانية قائلة “الصاعق الكهربائي، الصاعق الكهربائي، الصاعق الكهربائي”، قبل أن تطلق رصاصة واحدة من مسدسها.

وسُمعت الضابطة تقول “اللعنة، لقد أطلقت النار عليه”

قال جانون “يبدو هذا بالنسبة لي مما رأيته ومن رد فعل الضباط والحزن (الذي أبدته الضابطة لإطلاقها النار) عقب ذلك مباشرة أنه إطلاق نار عرضي تسبب في وفاة السيد رايت المأساوية”.

وأضاف أن التحقيق في مراحله المبكرة ويستند إلى الأدلة التي راجعتها الشرطة.

ويأتي حادث إطلاق النار في وقت تتواصل محاكمة الشرطي السابق ديريد شوفين، المتهم بقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد بالضغط بركبته على رقبته لما يقرب من 9 دقائق في منيابوليس في مايو/أيار الماضي.

وأشعل قتل فلويد شهورا من الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد العنصرية وعنف الشرطة وأثار غضبا دوليا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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