وزير الخارجية الإيراني: هجوم إسرائيل على منشأة نطنز “مقامرة بالغة السوء”

هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن بلاده سترد ردا حازما على هجوم منشأة نطنز النووية الإيرانية، وقال إن الهجوم على المنشأة التي تحمّل إيران إسرائيل المسؤولية عنه كان “مقامرة بالغة السوء”.

وقال ظريف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في طهران “إذا ظنت إسرائيل أن الهجوم سيضعف يد إيران في المحادثات النووية فإنها تكون بذلك قد لعبت مقامرة بالغة السوء، على العكس سيعزز موقفنا”.

If US wants to avert consequences of this foolish gamble, it must cease to consider economic terrorism perpetrated by Trump or recent nuclear terrorism as negotiating leverage & remove all sanctions imposed, re-imposed or relabeled since the adoption of the JCPOA.

— Javad Zarif (@JZarif) April 12, 2021