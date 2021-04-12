البث الحي
الأخبار|مصر

مصر: نعول على روسيا لوقف إجراءات إثيوبيا الأحادية الجانب

وزير الخارجية المصري سامح شكري (يمين) ونظيره الروسي سيرغي لافروف (يسار) (الفرنسية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (يمين) ونظيره الروسي سيرغي لافروف (يسار) (الفرنسية)
12/4/2021-|آخر تحديث: 12/4/202104:59 PM (مكة المكرمة)

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الإثنين، إن بلاده تعوّل على قدرة روسيا على وقف الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا في ملف سد النهضة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده شكري مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بقصر التحرير وسط القاهرة، وذلك على هامش زيارة رسمية يجريها لافروف لمصر لبحث مجمل التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.

وأوضح شكري في معرض رده على أسئلة الصحفيين “مصر تعول على قدرة روسيا في الدفع نحو وقف الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا في ملف سد النهضة. القاهرة أبدت مرونة في مفاوضات السد التي توقفت بسبب التعنت الإثيوبي”.

بدوره، أكد لافروف أن بلاده تولي “اهتمامًا كبيرًا بتطورات ملف سد النهضة الإثيوبي وتتطلع إلى استمرار الحوار بين الدول الثلاث حتى الوصول إلى اتفاق مرضي لجميع الأطراف”.

ومضى قائلا “نحن مقتنعون بأن هناك حلاً لأزمة سد النهضة يضمن المصالح الشرعية للدول الثلاث”.

واستدرك “نعول على دور الاتحاد الأفريقي في استئناف المفاوضات”، مشيرا أن بلاده لم تُدع من قبل للوساطة في ملف السد.

وقبل أسبوع، فشلت السودان ومصر وإثيوبيا في الوصول إلى اتفاق حول أزمة سد النهضة، خلال مفاوضات في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا.

ورفضت أديس أبابا مقترحا للوساطة الرباعية تقدمت به الخرطوم وأيدته القاهرة، يضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي.

وفي سياق آخر، ذكر الوزير المصري أنه بحث مع نظيره الروسي مستجدات القضية الفلسطينية، والأهمية التي توليها مصر للمبادرة الروسية لتفعيل الرباعية الدولية.

وتشكلت الرباعية الدولية عام 2002 وتضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة وروسيا.

وتأتي زيارة لافروف للقاهرة تزامنا مع تواتر تقارير إعلامية بشأن قرب استئناف حركة الطيران العارض (رحلات غير منتظمة) من روسيا إلى مطارات البحر الأحمر شرقي مصر عقب توقفها لأكثر من 5 سنوات، إثر سقوط طائرة روسية قرب مطار شرم الشيخ، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا.

المصدر : الأناضول

حول هذه القصة

وزير الري المصري إبان حكم مبارك: آثار وخيمة تنتظر مصر والسودان بعد ملء السد الإثيوبي (فيديو)

قال وزير الري والموارد المياه السابق، محمود أبو زيد، إن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبية يحمل آثارا كبيرة على مصر والسودان، محذرا من تفاقم تلك الآثار إذا انخفضت مياه الفيضانات المقبلة بعد عملية الملء

11/4/2021
المزيد من الأخبار

أمير قطر يهاتف الرئيس المصري لتهنئته بشهر رمصان

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)

عرض حذاء رياضي في مزاد بأكثر من مليون دولار (صور)

أول حذاء رياضي من طراز "نايكي ييزي" انتعله المغني الأمريكي كانييه ويست (Sotheby’s)

تدريب جديد لكلب الرئيس الأمريكي بعد واقعتي عض في البيت الأبيض

"ميجر" أصغر كلبي الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

شاهد: لحظة سقوط اللاعب المغربي رضا الساقي داخل الملعب قبل وفاته

اللاعب المغربي الراحل رضا الساقي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

رسميا.. الثلاثاء أول رمضان في هذه الدول.. تعرف عليها

(غيتي-أرشيف)

صلاة التراويح في رمضان تعود للمساجد بـ8 دول عربية وتغيب في 5.. تعرف عليها

السلطات السعودية وافقت على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها خلال شهر رمضان المرتقب (غيتي)

أستاذ في القانون البحري: احتجاز السفينة إيفر غيفن في مصر “بالغ الخطورة” (فيديو)

أدى جنوح السفينة إيفر غيفن في قناة السويس إلى ارتباك حركة الملاحة حول العالم (غيتي)

الالتهام الذاتي وقاعدة “16-8”.. هكذا يؤثر الصيام على جهاز المناعة في مواجهة كورونا (فيديو)