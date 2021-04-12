مصر: نعول على روسيا لوقف إجراءات إثيوبيا الأحادية الجانب

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الإثنين، إن بلاده تعوّل على قدرة روسيا على وقف الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا في ملف سد النهضة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده شكري مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بقصر التحرير وسط القاهرة، وذلك على هامش زيارة رسمية يجريها لافروف لمصر لبحث مجمل التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.

وأوضح شكري في معرض رده على أسئلة الصحفيين “مصر تعول على قدرة روسيا في الدفع نحو وقف الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا في ملف سد النهضة. القاهرة أبدت مرونة في مفاوضات السد التي توقفت بسبب التعنت الإثيوبي”.

بدوره، أكد لافروف أن بلاده تولي “اهتمامًا كبيرًا بتطورات ملف سد النهضة الإثيوبي وتتطلع إلى استمرار الحوار بين الدول الثلاث حتى الوصول إلى اتفاق مرضي لجميع الأطراف”.

ومضى قائلا “نحن مقتنعون بأن هناك حلاً لأزمة سد النهضة يضمن المصالح الشرعية للدول الثلاث”.

واستدرك “نعول على دور الاتحاد الأفريقي في استئناف المفاوضات”، مشيرا أن بلاده لم تُدع من قبل للوساطة في ملف السد.

وقبل أسبوع، فشلت السودان ومصر وإثيوبيا في الوصول إلى اتفاق حول أزمة سد النهضة، خلال مفاوضات في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا.

ورفضت أديس أبابا مقترحا للوساطة الرباعية تقدمت به الخرطوم وأيدته القاهرة، يضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي.

وفي سياق آخر، ذكر الوزير المصري أنه بحث مع نظيره الروسي مستجدات القضية الفلسطينية، والأهمية التي توليها مصر للمبادرة الروسية لتفعيل الرباعية الدولية.

وتشكلت الرباعية الدولية عام 2002 وتضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة وروسيا.

وتأتي زيارة لافروف للقاهرة تزامنا مع تواتر تقارير إعلامية بشأن قرب استئناف حركة الطيران العارض (رحلات غير منتظمة) من روسيا إلى مطارات البحر الأحمر شرقي مصر عقب توقفها لأكثر من 5 سنوات، إثر سقوط طائرة روسية قرب مطار شرم الشيخ، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا.