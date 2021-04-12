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مصر تعلن انضمام “مهاب مميش” أكبر كراكات الشرق الأوسط لقناة السويس (فيديو)

الكراكة الجديدة وصلت على متن سفينة شحن صينية قادمة من ميناء روتردام بهولندا (يوتيوب)
الكراكة الجديدة وصلت على متن سفينة شحن صينية قادمة من ميناء روتردام بهولندا (يوتيوب)
12/4/2021-|آخر تحديث: 12/4/202106:44 PM (مكة المكرمة)

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الإثنين، انضمام “أكبر كراكات” الشرق الأوسط لأسطول هيئة قناة السويس.

جاء ذلك في احتفال تخلله مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع في محافظة الإسماعيلية (شرقي البلاد)، بثه التلفزيون المصري الرسمي.

و”الكراكات” سفن متطورة تستخدمها القناة في تطهير مجراها الملاحي من رواسب الرمال والطين، كما تساهم في توسعة وتعميق القناة.

وقال ربيع إن “كراكة جديدة اسمها (مهاب مميش/ رئيس الهيئة السابق) وصلت على متن سفينة شحن صينية قادمة من ميناء روتردام بهولندا، للانضمام لأسطول القناة البحري”.

وأضاف أن “مهاب مميش (هولندية) تعد أكبر وأحدث الكراكات بالشرق الأوسط، إذ يبلغ طولها 147.5 مترا، وتعمل على عمق 8 أمتار إلى 35 مترًا، فضلا عن قدرتها على الحفر في التربة الصخرية”.

وقالت الصفحة الرسمية لهيئة قناة السويس على “فيسبوك” إن الكراكة الجديدة يبلغ عرضها 23 مترا وارتفاعها 7.7 متر ودرة حفارها 4800 كيلو وات وتعمل بمعدل إنتاجية 3600 م2 في الساعة.

وكان لمثل هذه السفن، دور كبير في تعويم سفينة “إيفر غيفن”، التي جنحت في قناة السويس، الشهر الماضي، وتسببت في توقف حركة الملاحة بمجراها الملاحي نحو 6 أيام.

الكراكة الجديدة اسمها مهاب مميش/ رئيس الهيئة السابق (يوتيوب)

وفي 29 مارس/ آذار الماضي، أعلنت السلطات المصرية نجاح تعويم السفينة الجانحة منذ الـ23 من الشهر ذاته، بينما لا تزال السفينة راسية لدى الجانب المصري حتى اليوم، لحين دفع تعويض مالي قدرته الهيئة بنحو مليار دولار أمريكي، وفق رئيس هيئة القناة.

وقناة السويس هي إحد أهم الممرات المائية في العالم، إذ يمر عبرها حوالي 12 في المئة من إجمالي التجارة العالمية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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