البث الحي
الأخبار

عرض حذاء رياضي في مزاد بأكثر من مليون دولار (صور)

أول حذاء رياضي من طراز "نايكي ييزي" انتعله المغني الأمريكي كانييه ويست (Sotheby’s)
أول حذاء رياضي من طراز "نايكي ييزي" انتعله المغني الأمريكي كانييه ويست (Sotheby’s)
12/4/2021-|آخر تحديث: 12/4/202107:39 PM (مكة المكرمة)

تعرض دار “سوذبيز” للمزادات زوجا من أول حذاء رياضي من طراز “نايكي ييزي” انتعله المغني الأمريكي كانييه ويست على خشبة المسرح خلال حفلة جائزة “غرامي” الموسيقية مع توقع الدار أن يباع الحذاء بأكثر من مليون دولار.

وطرح حذاء “نايكي إير ييزي 1” الرياضي يأتي في إطار عملية بيع خاصة، ما يعني أنه لن يعلن السعر النهائي أو هوية المشتري إلا إذا أراد الأخير ذلك.

وكان الحذاء الرياضي الأسود هو الأول الذي تطلقه علامة “ييزي” التجارية التي يملكها ويست، وقد أثار ضجة في عالم الموضة عندما انتعله خلال عرض “غرامي” للعام 2008.

وفي السابق، تعاونت “نايكي” فقط مع رياضيين وكان حذاء ويست بمثابة خرق كبير للعلامة التجارية الأمريكية.

وأطلقت مجموعة “إير ييزي 1” بإصدار محدود العام 2009 وتلتها “إير ييزي 2” في العام 2012.

وفي العام التالي، أنهى ويست شراكته مع “نايكي” معتبرا أن نصيبه من الإيرادات غير كافٍ وواصل التعامل مع “أديداس” عام 2014.

وحققت تلك الشراكة نجاحا تجاريا هائلا، محققة ما يقرب من 1,7 مليار دولار من العائدات عام 2020، وفقا لمذكرة داخلية لمصرف “يو بي إس” استشهدت بها وكالة “بلومبرغ”.

وسيعرض الحذاء الرياضي الذي يبيعه جامع الأحذية راين تشانغ في هونغ كونغ اعتبارا من 16 أبريل/نيسان.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي، بيع زوج من حذاء “نايكي إير جوردن 1” مقابل 615 ألف دولار خلال مزاد نظمته دار “كريستيز”.


المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

حول هذه القصة

عشرة أرقام قياسية في 2020.. تعرف عليها؟

شهد العام 2020 أحداثا كثيرة وسجلت خلاله أرقام قياسية عدة، وفيما يأتي نظرة إلى العام 2020 في عشرة أرقام قياسية في مجالات المناخ والصحة والاقتصاد والسياسية والرياضية.

18/12/2020
المزيد من الأخبار

أمير قطر يهاتف الرئيس المصري لتهنئته بشهر رمصان

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)

تدريب جديد لكلب الرئيس الأمريكي بعد واقعتي عض في البيت الأبيض

"ميجر" أصغر كلبي الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

شاهد: لحظة سقوط اللاعب المغربي رضا الساقي داخل الملعب قبل وفاته

اللاعب المغربي الراحل رضا الساقي (مواقع التواصل)

قبيلتان تعبدان الأمير فيليب: روحه لا تزال حية

الأمير فيليب دوق إدنبرة الراحل (غيتي)
الأكثر قراءة

رسميا.. الثلاثاء أول رمضان في هذه الدول.. تعرف عليها

(غيتي-أرشيف)

صلاة التراويح في رمضان تعود للمساجد بـ8 دول عربية وتغيب في 5.. تعرف عليها

السلطات السعودية وافقت على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها خلال شهر رمضان المرتقب (غيتي)

أستاذ في القانون البحري: احتجاز السفينة إيفر غيفن في مصر “بالغ الخطورة” (فيديو)

أدى جنوح السفينة إيفر غيفن في قناة السويس إلى ارتباك حركة الملاحة حول العالم (غيتي)

الالتهام الذاتي وقاعدة “16-8”.. هكذا يؤثر الصيام على جهاز المناعة في مواجهة كورونا (فيديو)