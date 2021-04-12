عرض حذاء رياضي في مزاد بأكثر من مليون دولار (صور)

تعرض دار “سوذبيز” للمزادات زوجا من أول حذاء رياضي من طراز “نايكي ييزي” انتعله المغني الأمريكي كانييه ويست على خشبة المسرح خلال حفلة جائزة “غرامي” الموسيقية مع توقع الدار أن يباع الحذاء بأكثر من مليون دولار.

وطرح حذاء “نايكي إير ييزي 1” الرياضي يأتي في إطار عملية بيع خاصة، ما يعني أنه لن يعلن السعر النهائي أو هوية المشتري إلا إذا أراد الأخير ذلك.

وكان الحذاء الرياضي الأسود هو الأول الذي تطلقه علامة “ييزي” التجارية التي يملكها ويست، وقد أثار ضجة في عالم الموضة عندما انتعله خلال عرض “غرامي” للعام 2008.

وفي السابق، تعاونت “نايكي” فقط مع رياضيين وكان حذاء ويست بمثابة خرق كبير للعلامة التجارية الأمريكية.

وأطلقت مجموعة “إير ييزي 1” بإصدار محدود العام 2009 وتلتها “إير ييزي 2” في العام 2012.

وفي العام التالي، أنهى ويست شراكته مع “نايكي” معتبرا أن نصيبه من الإيرادات غير كافٍ وواصل التعامل مع “أديداس” عام 2014.

وحققت تلك الشراكة نجاحا تجاريا هائلا، محققة ما يقرب من 1,7 مليار دولار من العائدات عام 2020، وفقا لمذكرة داخلية لمصرف “يو بي إس” استشهدت بها وكالة “بلومبرغ”.



وسيعرض الحذاء الرياضي الذي يبيعه جامع الأحذية راين تشانغ في هونغ كونغ اعتبارا من 16 أبريل/نيسان.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي، بيع زوج من حذاء “نايكي إير جوردن 1” مقابل 615 ألف دولار خلال مزاد نظمته دار “كريستيز”.



