شاهد: لحظة سقوط اللاعب المغربي رضا الساقي داخل الملعب قبل وفاته

عمّت أجواء من الحزن الأوساط الكروية المغربية بعد وفاة لاعب فريق نجم الشباب البيضاوي المغربي لكرة القدم رضا الساقي، أمس الأحد، أثناء مشاركته في مباراة فريقه ضد ضيفه حسنية بنسليمان، في الجولة الـ16 من بطولة الهواة.

وسقط الساقي (21 عاما) على الأرض بشكل مفاجئ فاقدا للوعي خلال مشاركته في الشوط الأول من المباراة ما استدعى تدخل الطاقم الطبي المتواجد في المعلب لإنقاذه إلا أن محاولاتهم فشلت في إنقاذه.

وتداول ناشطو مواقع التواصل، مقاطع فيديو، ردود فعل لاعبي الفريقين بعد سماع خبر وفاة الساقي، حيث جلس معظمهم على أرضية الملعب من هول الموقف مع حزنهم الشديد على فقدان اللاعب الشاب.

وعبّر عدد من الأندية المغربية وعلى رأسها الرجاء الرياضي عن الحزن الكبير لتلقي نبأ وفاة اللاعب، مقدمين التعزية والمواساة إلى ذوي الفقيد وفريقه.

توفي #رضى_الساقي، لاعب #نجم_الشباب_البيضاوي ، أثناء مباراة فريقه ضد مضيفه حسنية بنسليمان برسم لقاء عن القسم الأول هواة، و كانت المباراة توقفت عند الدقيقة ال30 بعد سقوط اللاعب بشكل مفاجئ فاقدا للوعي. مصدر طبي أكد أن رضى الساقي لفظ أنفاسه الأخيرة لحظات بعد نقله إلى المستشفى. pic.twitter.com/SC0ylO5tRz — Arryadia TV (@arryadiatv) April 11, 2021

⚫ تعزية في وفاة اللاعب رضى الساقي pic.twitter.com/4IYracw747 — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) April 11, 2021