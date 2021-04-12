البث الحي
الأخبار|المملكة المغربية

شاهد: لحظة سقوط اللاعب المغربي رضا الساقي داخل الملعب قبل وفاته

اللاعب المغربي الراحل رضا الساقي (مواقع التواصل)
اللاعب المغربي الراحل رضا الساقي (مواقع التواصل)
12/4/2021-|آخر تحديث: 12/4/202107:56 PM (مكة المكرمة)

عمّت أجواء من الحزن الأوساط الكروية المغربية بعد وفاة لاعب فريق نجم الشباب البيضاوي المغربي لكرة القدم رضا الساقي، أمس الأحد، أثناء مشاركته في مباراة فريقه ضد ضيفه حسنية بنسليمان، في الجولة الـ16 من بطولة الهواة.

وسقط الساقي (21 عاما) على الأرض بشكل مفاجئ فاقدا للوعي خلال مشاركته في الشوط الأول من المباراة ما استدعى تدخل الطاقم الطبي المتواجد في المعلب لإنقاذه إلا أن محاولاتهم فشلت في إنقاذه.

وتداول ناشطو مواقع التواصل، مقاطع فيديو، ردود فعل لاعبي الفريقين بعد سماع خبر وفاة الساقي، حيث جلس معظمهم على أرضية الملعب من هول الموقف مع حزنهم الشديد على فقدان اللاعب الشاب.

وعبّر عدد من الأندية المغربية وعلى رأسها الرجاء الرياضي عن الحزن الكبير لتلقي نبأ وفاة اللاعب، مقدمين التعزية والمواساة إلى ذوي الفقيد وفريقه.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

أمير قطر يهاتف الرئيس المصري لتهنئته بشهر رمصان

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)

عرض حذاء رياضي في مزاد بأكثر من مليون دولار (صور)

أول حذاء رياضي من طراز "نايكي ييزي" انتعله المغني الأمريكي كانييه ويست (Sotheby’s)

تدريب جديد لكلب الرئيس الأمريكي بعد واقعتي عض في البيت الأبيض

"ميجر" أصغر كلبي الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

قبيلتان تعبدان الأمير فيليب: روحه لا تزال حية

الأمير فيليب دوق إدنبرة الراحل (غيتي)
الأكثر قراءة

رسميا.. الثلاثاء أول رمضان في هذه الدول.. تعرف عليها

(غيتي-أرشيف)

صلاة التراويح في رمضان تعود للمساجد بـ8 دول عربية وتغيب في 5.. تعرف عليها

السلطات السعودية وافقت على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها خلال شهر رمضان المرتقب (غيتي)

أستاذ في القانون البحري: احتجاز السفينة إيفر غيفن في مصر “بالغ الخطورة” (فيديو)

أدى جنوح السفينة إيفر غيفن في قناة السويس إلى ارتباك حركة الملاحة حول العالم (غيتي)

الالتهام الذاتي وقاعدة “16-8”.. هكذا يؤثر الصيام على جهاز المناعة في مواجهة كورونا (فيديو)