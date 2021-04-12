تركيا وليبيا تجددان تمسكهما باتفاق ترسيم الحدود البحرية شرق المتوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، بعد لقائه برئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة في أنقرة إن تركيا وليبيا ملتزمتان باتفاق لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط أبرم في عام 2019.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي “يضمن الاتفاق البحري الموقع بين تركيا وليبيا المصالح الوطنية ومستقبل البلدين… أكدنا اليوم عزمنا بشأن هذه القضية”.

وقال الدبيبة من جهته “في ما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة بين بلدينا وخاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، فإننا نؤكد أن هذه الاتفاقيات تقوم على أسس صحيحة وتخدم مصالح بلدينا”.

وتحدد هذه الاتفاقية التي لا تعترف بها الدول الأخرى المطلة على شرق البحر المتوسط، الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في منطقة غنية بالغاز الطبيعي.

أردوغان: تركيا دعمت الحكومة الليبية الشرعية في وجه قوات الانقلابي حفتر pic.twitter.com/G7zeDV1iOo — TRT عربي (@TRTArabi) April 12, 2021

وأبرمت أنقرة هذه الاتفاقية البحرية مع حكومة الوفاق الليبية السابقة التي كانت تحظى باعتراف الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، عندما واجهت الأخيرة هجومًا لقوات يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ودعت اليونان، التي تعارض الاتفاق البحري بين طرابلس وأنقرة، إلى إلغاء الاتفاق عندما أعادت فتح سفارتها في ليبيا بعد سبع سنوات من إغلاقها.

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان ورئيس الحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد #الدبيبة يشهدان توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.#ليبيا #تركيا https://t.co/H1YyGmKFUR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 12, 2021

وأدت حكومة الوحدة الليبية الجديدة اليمين في 15 من مارس/آذار وتسلمت السلطة بعد سنوات من النزاع وبرعاية الأمم المتحدة، وهي مكلفة بقيادة المرحلة الانتقالية حتى تنظيم انتخابات وطنية في نهاية ديسمبر/كانون الأول.

والإثنين، وصل وفد حكومي ليبي برئاسة الدبيبة يضم 14 وزيرا ورئيس الأركان محمد الحداد، إلى تركيا للمشاركة في الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي.