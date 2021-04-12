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بمشاركة مبابي ونيمار.. باريس سان جيرمان يهنئ المسلمين برمضان (فيديو)

وجه اللاعبون رسائل تهنئة باللغة الإنجليزية إلى المسلمين وعائلاتهم حول العالم (مواقع التواصل)
وجه اللاعبون رسائل تهنئة باللغة الإنجليزية إلى المسلمين وعائلاتهم حول العالم (مواقع التواصل)
12/4/2021-|آخر تحديث: 13/4/202112:32 AM (مكة المكرمة)

هنأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الإثنين، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونشر الحساب الرسمي لباريس سان جيرمان على موقع تويتر مقطع فيديو بمشاركة معظم نجومه وأبرزهم هدافه الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

ووجه اللاعبون من خلال الفيديو رسائل تهنئة باللغة الإنجليزية إلى المسلمين وعائلاتهم حول العالم.

ولاقى الفيديو رواجا وتفاعلا واسعا من الجماهير العربية تحديدا، الذين عبروا عن سعادتهم بهذه التهنئة خاصة وأنها جاءت من لاعبين كبار غير مسلمين مثل مبابي ونيمار.

ويبدأ شهر رمضان المبارك لعام 1442 هـ (2021) الثلاثاء، الموافق 13 من أبريل/ نيسان الجاري، في كل من 13 دولة عربية بينها مصر والسعودية وقطر والكويت، بينما يبدأ الأربعاء في سلطنة عمان.

ومنعت دول عديدة إقامة بعض الفروض اليومية وصلاة التراويح في المساجد، فيما سمحت أخرى بها مع فرض تدابير احترازية مشددة، بالإضافة إلى حظر تجوال كلي أو جزئي، خلال الشهر المبارك، لمنع انتشار الفيروس.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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