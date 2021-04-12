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بعد إعلانه الدخول في إجازة مفتوحة.. أيمن نور لمعتز مطر: لن تفرقنا أزمة عابرة

الإعلامي المصري معتز مطر
الإعلامي المصري معتز مطر
11/4/2021-|آخر تحديث: 12/4/202101:02 AM (مكة المكرمة)

علق السياسي المصري المعارض أيمن نور على إعلان الإعلامي في قناة الشرق معتز مطر الدخول في إجازة مفتوح طواعية.

وكتب نور رئيس مجلس إدارة قناة الشرق التلفزيونية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “موقف نبيل من الإعلامي القدير والصديق والزميل العزيز.. أبني الحبيب معتز مطر، جمعتنا قسوة الغربة وبطش المستبدين ولن تفرقنا أزمة عابرة”.

وأضاف “ستستمر الشرق منبرًا للحرية وصوتا للحقيقة والأمل وسيعود معتز قريبًا للشرق”.

وتبث قناة الشرق التلفزيونية المعارضة من تركيا وهي موجهة بالأساس للجمهور المصري.

وأعلن الإعلامي معتز مطر، أمس السبت، الدخول في إجازة مفتوحة من قناة الشرق “المعارضة للانقلاب العسكري في مصر” التي يقدم عبرها برنامج “مع معتز”.

وخرج معتز مطر على الهواء مباشرة معلنا دخوله في إجازة مفتوحة لم يكن يتمناها بالمرة، على حد وصفه.

وقال معتز “إجازة لم يجبرنا عليها أبدا، لا تركيا، ولا قناة الشرق، لكنه قرار لرفع الحرج عن الجميع، حتى لا نكون سببا في أي مشاكل من أي نوع، لا لتركيا ولا للقناة، وسأعود إليها عندما أكون قادرا على الصدح بالحق، حينما لا أكون عبئا على أحد”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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