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لحظات مفجعة وصراخ.. مصرع طفلتين سقطت عليهما شاحنة في مصر (فيديو)

مصرع طفلتين أسفل عجلات جرار زراعي بالشرقية (مواقع التواصل)
مصرع طفلتين أسفل عجلات جرار زراعي بالشرقية (مواقع التواصل)
11/4/2021-|آخر تحديث: 11/4/202112:14 PM (مكة المكرمة)

لقيت طفلتان مصرعهما إثر انقلاب جرار زراعي بمقطورة عليهما في إحدى قرى محافظة الشرقية شمالي مصر، وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، الحادث المأساوي.

وتلقى مدير أمن الشرقية بلاغًا بانقلاب جرار زراعى بمقطورة محملة بمحصول البنجر في قرية الحبش بمركز الإبراهيمية على طفلتين أثناء لعبهما أمام منزلهما.

ونتج عن ذلك مصرع الطفلتين -عمرهما خمس سنوات- في الحال، بينما فر السائق هاربًا خوفًا من فتك الأهالي به.

ونقلت الطفلتان إلى مستشفى محلي وتم إخطار النيابة لبدء التحقيق بعد تحرير محضر بالواقعة، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج جثتي الطفلتين بمساعدة الأهالي، بينما تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انقلاب المقطورة فوق الطفلتين في الشارع واستخراج جثتيهما وسط صرخات وهلع الموجودين.

واثار المقطع حالة من الحزن العام في المنطقة وعلى منصات التواصل. وقبلها وفي المحافظة ذاتها بمنطقة العاشر من رمضان، نجا عروسان بأعجوبة من الموت بعد اصطدام سيارتهما بسيارة خالة العروس التي توفيت في الحال.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية

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