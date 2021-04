شاهد: ماذا فعل لصان اكتشفا أنهما سرقا أموال تبرعات لمسجد في إنجلترا؟

أعاد لصان أموالًا قاما بسرقتها إلى ضحيتهما بعد أن اكتشفا أن الأموال كانت مخصصة لمسجد بمدينة برمنغهام في ويست مدلاندز بإنجلترا.

والتقطت كاميرات المراقبة فيديو حظي برواج واسع للص ملثم وهو ينشر رزمة من الملاحظات والاعتذارات عبر صندوق بريد الضحية بمنطقة سمول هيث قائلًا إنهما لم يكونا يعلما أنها تبرعات لمسجد.

وكان قد انتشر نداء للعثور على اللصوص بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد أن سمع اللصان عن الغضب المتزايد في المجتمع عادا إلى الطريق ليلًا لإعادة المال.

Birmingham thieves steal mosque donation money but regret it and return it after realising #streetnewsuk pic.twitter.com/pUy5mZ8mdg

— Music/StreetNews (@ScarcityStudios) April 7, 2021