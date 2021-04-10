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وزارة الدفاع السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق 3 من جنودها بتهمة الخيانة العظمى

شعار وزارة الدفاع السعودية
شعار وزارة الدفاع السعودية
10/4/2021-|آخر تحديث: 10/4/202102:49 PM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة جنود من منسوبيها لارتكابهم جريمة الخيانة العظمى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بيانًا لوزارة الدفاع، جاء فيه “تنفيذ حكم القتل بحق ثلاثة جنود من منسوبي وزارة الدفاع لارتكابهم جريمة الخيانة العظمى”.

وقال البيان “ولما ورد في الأحكام الشرعية، والأنظمة المرعية من وجوب أداء الأمانة وعدم التعاون مع العدو في جميع ما يخل بمصالح الولاية، أقدم كل من (الجندي الأول/ محمد بن أحمد بن يحيى عكام، والجندي الأول/ شاهر بن عيسى بن قاسم حقوي، والجندي الأول/حمود بن إبراهيم بن علي حازمي) من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهم العسكرية على ارتكاب جريمة الخيانة العظمى”.

وأوضح البيان “وأسفر التحقيق معهم بإدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم، ثبت ما نسب إليهم مما جعلهم في حل من هذه الأمانة العظيمة الموكلة لهم قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى كيان الوطن وأمنه”.

وقال البيان “وقد صدر بحقهم حكم بثبوت إدانتهم بما أُسند إليهم والحكم عليهم بالقتل وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكم، والمصادقة عليه وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهم”.

وأشار البيان إلى أنه “قد تم تنفيذ حكم القتل بحق المذكورين في هذا اليوم السبت (1442/8/28هـ) بقيادة المنطقة الجنوبية”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء السعودية

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