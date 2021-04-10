في لمح البصر.. صاعقة برق تسحق شجرة صنوبر ضخمة في فناء مدرسة (فيديو)

التقطت كاميرا مراقبة في المدرسة الثانوية (واتوما) بولاية ويسكونسن الأمريكية، لحظة مذهلة لصاعقة برق دمرت شجرة صنوبر خارج فصل دراسي في يوم 8 من أبريل/ نيسان الجاري. وتظهر اللقطات لمعان البرق لحظة ضرب الشجرة وسقوطها على الفور.

وقالت مديرة مدرسة واتوما الثانوية جينيفر جونسون إن البرق ضرب الشجرة قبل الساعة 8:30 صباحًا بينما كان الطلاب يستعدون لإجراء اختبار. وأضافت “لحسن الحظ، لم يصب أحد ولم تلحق أضرار بالمدرسة”.

ونشرت خدمة الطقس الوطنية الأمريكية مشهدا من الفيديو المسجل وقالت إن البرق دمر شجرة الصنوبر في المدرسة وقالت يجب أخذ الحذر عند حدوث الأمطار والعواصف.

وتقع ولاية ويسوكنسن في شمال وسط الولايات المتحدة، في منطقتي الغرب الأوسط والبحيرات العظمى. وهي الولاية الثالثة والعشرون من حيث المساحة والعشرون من حيث عدد السكان في أمريكا، وعاصمتها ماديسون وأكبر مدنها ميلووكي الواقعة على الشاطئ الغربي لبحيرة ميشيغان.

ملايين الصواعق

ويضرب الولايات المتحدة عدد هائل من صواعق البرق سنويا، وخلال العام 2018 تصدرت ولاية تكساس قائمة أكبر عدد من الصواعق بأكثر من مليونين و480 ألف صاعقة، وجاءت فلوريدا في المرتبة الثانية بمليون و385 ألف صاعقة، واحتلت ولايات أوكلاهوما ونبراسكا وكانساس بقية المراكز الخمسة بمليونين و776 ألف صاعقة.

ويموت عدد كبير من المواطنين سنويا في الولايات المتحدة نتيجة صواعق البرق، فبحسب إحصاءات هيئة الطقس الوطنية في الولايات المتحدة، فقد قتل البرق 114 شخصا في الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية.

جدول يبين عدد قتلى صواعق البرق في الولايات المتحدة

وبلغ متوسط قتلى صواعق البرق 26 شخصًا سنويًا خلال السنوات العشر الماضية، وكان عام 2016 الأسوأ من حيث عدد القتلى وبلغ عددهم 40 شخصا، قتل منهم 13 شخصا خلال شهر أغسطس/ آب من العام نفسه.

وعلى مستوى العالم هناك ما يقرب من 1800 عاصفة رعدية تحدث في أي لحظة فوق الأرض.

وتشير التقديرات إلى حدوث 100 ومضة برق كل ثانية في مكان ما على الأرض، ما يضيف ما يقرب من 8 ملايين ومضة برق كل يوم.