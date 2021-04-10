شاهد: تصرف مفاجئ من أب تجاه طبيب أنقذ حياة طفلته في اللحظات الأخيرة

تداولت حسابات فلسطينية على مواقع التواصل، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر طفلة مختنقة مع والديها المذعورين، داخل مركز صحي محلي.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها، والدي الطفلة وهما في حالة ذعر شديد، في حين كان الطبيب يحاول إنقاذ الطفلة.

وفي حين أبدت الأم بعض التماسك، كان والد الطفلة هو الأشد جزعًا وخوفًا، في الوقت الذي أمسك فيه الطبيب الطفلة وهو يربت على ظهرها ويحاول إعادة التنفس إليها.

وما إن استجابت الطفلة وتم إنعاشها، حتى أقبل الأب وقبّل قدمي الطبيب ثم خرّ على الأرض وانطرح أرضًا مرة أخرى ثم قام وعانق الطبيب الذي كان جالسًا على الأرض ممسكًا بالطفلة، بينما أخذت الوالدة تمسح دموعها.

وبحسب وكالة (سوا) المحليو، وقعت الحادثة في بلدة قباطية، بالقرب من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. وتم إنقاذ الطفلة بعد أخذها إلى طبيب يدعى مجاهد نزال، في وقت متأخر من الليل.

وكان نزال قد وضح عبر حسابه على فيسبوك أن والد الطفلة أتى إليه مذعورًا، وكان يصرخ بأن طفلته “ماتت مخنوقة”، وأن “البنت ما بتتحرك”.

وأشار الطبيب إلى أن الطفلة عمرها سنة وأربعة أشهر. وقال “هذه اللحظات والمواقف من الحياة يستحيل أن تنسى، تحس فيها بعظم الروح وتشعر وتعيش غريزة الأبوة والأمومة، بتشوف قلب الأم والأب كيف ممكن ينفطر على الفراق”.