بعد الممثل شريف خير الله.. المخرج أمير شاكر يعمل سائق “أوبر” ويثير ضجة في مصر

قبل أكثر من أسبوع أثار الممثل المصري شريف خيرالله ضجة على منصات التواصل بعدما أعلن أنه سيعمل سائق أجرة، وبعدها بأيام فجّر الصحفي والناقد الفني مصطفي الكيلاني جدلًا جديدًا بشأن المخرج أمير شاكر.

أمير شاكر الذي تصدر اسمه منصات التواصل ومحرك بحث غوغل في مصر لأيام، عمل مخرجًا منفذًا لأكثر من 50 عملًا فنيًا بين مسلسلات تليفزيونية وأفلام سينمائية وأعمال مسرحية.

من بين تلك الأعمال، مسلسلات (فرقة ناجي عطا الله) مع الزعيم عادل إمام، و(ذئاب الجبل) مع عبدالله غيث وأحمد عبدالعزيز، و(حياة الجوهري) و(ملك روحي) و(أين قلبي) و(أحلام عادية) مع يسرا، و(عايزة أتجوز) مع هند صبري، و(لما التعلب فات) مع محمود مرسي ويحيى الفخراني.

وأعلن الكيلاني عبر منشور على فيسبوك عن الوضع الصعب الذي يعيشه شاكر والضائقة المالية التي يمر بها واضطرته إلى العمل سائق في (أوبر).

وكتب الناقد المصري “أمير شاكر الفنان الكبير والمخرج المنفذ لعشرات الأفلام، واحد من أنجح وأشطر مساعدي الإخراج في مصر، قابلته في المرور وأنا بجدد رخصة عربيتي من شهرين. أمير شاكر بيشتغل كابتن أوبر علشان يصرف على بيته وعياله”

وتابع “أنا في بداية الألفية شفت بعيني نجوم كبار دلوقت كانوا وقتها يتمنوا نظرة رضا من أمير، وإنه يختارهم يعملوا دور. ولما بقوا نجوم واحنا كتبنا على السوشيال ميديا عن ظروف أمير شاكر، وإنه محدش بيشغله رغم شطارته، مفيش واحد منهم فكر يرجعه للشغل في فيلمه أو مسلسله”.

واختتم منشوره بالقول “ياريت محدش يتكلم عن قطع الأرزاق، علشان الشاطرين قاعدين في البيوت بسبب نفسنة بعضكم وقطعهم للأرزاق.. اللي عاوز يشوف أمير يرجع لمشهد الطيارة في فيلم حرامية في تايلاند”.

وأثار ذلك المنشور ضجة وجدلًا واسعًين في مصر، وحظيت القصة بتفاعل واسع من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي وسط تساؤلات عن دور نقابة الممثلين.

وقبل نحو 10 أيام، نشر الفنان شريف خيرالله منشورًا عبر فيسبوك -حذفه لاحقًا- تحدث خلاله عن عرض عمل جديد و”صادم” نتيجة الظروف السيئة التي يمر بها لابتعاده عن الساحة الفنية وعدم عرض أدوار عليه.

وكتب قائلًا “الحمد لله بعد توقف عن العمل تلات سنين جالي شغل جديد أفهم فيه، سواق تاكسي في تركيا، أحسن من العيش بالسلف والدين… لما أموت زغردوا عليا وفرحوا”.

وأثار المنشور كذلك موجة من التفاعل دفعت نقيب الممثلين أشرف زكي للتعليق بأن “شريف فنان كبير ومحترم وبطل من أبطال الشاشة، وما كتبه لم يكن يقصد به ما فُهم لدى البعض”، وفق وسائل إعلام مصرية.

وكان آخر أعمال الفنان شريف خيرالله هو ظهوره ضيف شرف في مسلسل (النهاية) بطولة الممثل يوسف الشريف.

ومن أبرز أعماله مسلسلات (ألف ليلة وليلة) و(الضابط والمجرم) و(الرجل الآخر) و(زيزينيا الجزء2) و(ريا وسكينة) و(مبروك جالك قلق) و(أحلام البنات) و(كلبش).

وأيضًا أفلام (عصر القوة) و(فخ الجواسيس) و(جيران آخر زمن) و(لحظة خطر) و(سوق النساء) و(كلاشنكوف)، كما قدم العديد من أدوار الشر وكذلك عدد من الأدوار التاريخية مثل دور مكرم عبيد والشيخ زكريا.

الممثل المصري شريف خير الله (مواقع التواصل)