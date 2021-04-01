لحظات مؤثرة وشهادات صادمة في المحكمة.. فيديو لجورج فلويد يبكي ويتوسل قبل مقتله

شهدت محاكمة الشرطي الأمريكي (ديريك تشوفين) المتهم بقتل جورج فلويد الأمريكي من أصول أفريقية، مشاهد مؤثرة وشهادات لأشخاص كانوا يجهشون بالبكاء وهم يدلون بشهاداتهم حول الحادث.

وتم عرض فيديو جديد خلال المحاكمة لجورج فلويد أثناء القبض عليه، يظهر فيه وهو يتوسل الشرطة عدم المساس به وبأنه بريء، في وقت أحاط به رجال الشرطة وأخرجوه من السيارة بالقوة.

وأظهرت اللقطات، لحظات مؤلمة لإخراج فلويد من سيارته ثم طرحه على الأرض والضغط على عنقه وهو يقول إنه لا يستطيع التنفس، حتى سكنت حركته.

وبيّنت اللقطات مجموعة من المارة وهو يتحدثون مع الشرطة قائلين إن الرجل كان فاقدا الوعي وهو تحت الضغط بين أيدي الشرطة، من دون استجابة رجال الشرطة لهم.

شاهدة تبكي أثناء الإدلاء بشهادتها في محكمة جورج فلويد(رويترز)

وشاهدت هيئة المحلفين في محاكمة ضابط الشرطة السابق ديريك شوفين، أمس الأربعاء، مقطع الفيديو الذي يظهر من عدة كاميرات لأحداث 25 مايو/أيار 2020، والتي تظهر فلويد في هذه المشاهد المؤلمة.

وأدلى شهود العيان اليومين الماضيين وهم يصفون لهيئة المحلفين صدمة مشاهدة فلويد وهو يكافح تحت ركبة شوفين بينما صرخ المارة في الشرطة بأن فلويد كان فاقدًا للوعي.

وأثناء عرض اللقطات، انفجر أحد الشهود في القضية بالبكاء، أمس الأربعاء، وقال إنه يشعر بالعجز، وكان آخر الأشخاص الذين تحدثوا مع جورج فلويد أثناء اعتقاله.

وكان تشارلز ماكميليان (61 عامًا) من أوائل الذين لاحظوا الاعتقال وخلع الرجل نظارته وانخرط في البكاء وهو يشاهد فيديو لنفسه يقف بالقرب من فلويد بينما كان الرجل المحتضر ينادي على والدته.

وأدلى العديد من شهود العيان بشهاداتهم أيضًا في المحاكمة، أمس الأربعاء، وسط الدموع والتأثر.

تشارلز ماكميليان.. شاهد الفيديو وانفجر بالبكاء (رويترز)

حادثة جورج فلويد

واعتقل جورج فلويد على خلفية مزاعم استخدامه ورقة نقدية مزوّرة من فئة 20 دولارًا، لكن حادثة اعتقاله الفظة فجرت غضبا كبيرا داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وقعت الحادثة المروعة في مايو 2020، بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الشمالية، واندلعت على أثرها أعمال عنف وتظاهرات عمت الولايات المتحدة، في جريمة أعادت التذكير بمشكلة العنصرية في البلاد.

ما كان معروفا في البداية أن ضابط الشرطة تشوفين، ضغط بركبته على عنق فلويد، الذي قال جملته الشهيرة “لا أستطيع التنفس” لكن اللقطات الجديدة التي تعرض حاليًا في المحاكمة تظهر ما هو أفظع وهو إشهار السلاح.

أثناء عرض اللقطات، انفجر أحد الشهود في القضية بالبكاء إذ كان فلويد يتوسل لأفراد الشرطة، وبدا فلويد والخوف على وجهه وهو “من فضلك يا رجل لم أكن أعرف”، وسُمِعَ الضابط وهو يقول لفلويد “توقف عن المقاومة”؛ ليرد فلويد “أنا لا أقاوم”.

ويواجه تشوفين (45 عامًا) اتهامات بارتكاب جريمة قتل من الدرجتين الثانية والثالثة، لكنه لم يعترف بالجريمة مبررًا تصرفه بأنه “دفاع عن النفس”.