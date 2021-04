قانون في نيويورك يشرّع تدخين الحشيش لغايات الترفيه

وقع حاكم ولاية نيويورك، أمس الأربعاء، قانونا يشرّع تناول الماريجوانا للترفيه، لتنضم إلى 14 ولاية أمريكية أخرى تتيح للبالغين تدخين الحشيشة من دون مواجهة مشكلات مع الشرطة.

وهذا القانون الجديد الذي أُقر بدعم غالبية ديموقراطية في مجلسي البرلمان في الولاية التي يبلغ عدد سكانها عشرين مليون نسمة، يذهب أبعد من القوانين التي أقرتها ولايات أخرى، ويسعى القائمون عليه ليشكّل نموذجا للعدالة الاجتماعية.

وسيحق لسكان نيويورك امتلاك أو استخدام ما يصل إلى ثلاث أونصات من (الماريوانا) أو “الحشيش”، بحسب تقرير نشرته وكالة أسوشتيد برس.

وسوف يتم توزيع نسبة من إيرادات البيع المقدرة بحوالي 350 مليون دولار سنويا، على مناطق ذات كثافة سكانية من السود والمتحدرين من أصول أمريكية لاتينية، من خلال ضريبة 9%.

وينص القانون أيضا على تنظيف السجلات القضائية تلقائيا للأشخاص الذين أدينوا سابقا في تهم لم تعد تعرّض مرتكبيها لملاحقات بموجب التشريع الجديد.

وقال الحاكم أندرو كوومو في بيان “لفترة طويلة جدا، استهدف حظر استخدام الحشيشة بطريقة غير متناسبة الأشخاص ذوي البشرة الملونة من خلال فرض عقوبات سجن ثقيلة في حقهم”.

وأضاف الحاكم “هذا التشريع التاريخي ينصف مجتمعات لطالما عانت التهميش ويلاقي صناعة جديدة وسيؤدي إلى نمو الاقتصاد”، وتقدر الولاية بأن القانون الجديد سيوفر ما بين 30 ألف و60 ألف فرصة عمل.

NY’s adult-use cannabis program will use tax revenue to invest in communities that have disproportionally suffered under failed marijuana prohibition.

Get the details on New York’s adult-use cannabis legislation: https://t.co/cHShOIEkou pic.twitter.com/42XSuAmh9G

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 31, 2021