رئيس قناة السويس: تعويضات جنوح السفينة “إيفر غيفن” تتخطى مليار دولار (فيديو)

قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في مداخلة مع فضائية (صدى البلد) المصرية، مساء الأربعاء، إن الخسائر والتلفيات الناجمة عن جنوح السفينة (إيفر غيفن) وإغلاقها للقناة قد تصل إلى حوالي مليار دولار.

وكشف ربيع أن هيئة القناة ستطلب أكثر من مليار دولار في شكل تعويضات من الشركة المشغلة للسفينة بسبب الخسائر الناجمة عن توقف الملاحة بالقناة نتيجة جنوح السفينة وتعطل حركة الملاحة لمدة 6 أيام.

وأشار إلى أنه سيتم منح حوافز بتخفيضات تتراوح ما بين 5 إلى 15% للسفن المتضررة بسبب السفينة الجانحة وفقًا لمدة انتظار كل منها، موضحًا أن نحو 800 شخص أسهموا في إنجاز تعويم السفينة الجانحة.

وقال إن السفينة الجانحة بقناة السويس لن تخرج من مصر إلا بعد دفع التعويضات، مؤكدًا أن تحقيقًا بدأ، أمس الأربعاء، للوقوف على ملابسات الواقعة، مشيرًا إلى أن الصندوق الأسود في السفينة سيكشف كل ما حدث قبل جنوحها في قناة السويس.

وبخصوص اللجنة التي ستحقق في الحادث، قال ربيع إن اللجنة المشكلة تضم عضوًا من البحرية وقانونيًا وخبير تعويضات ومهندسًا.

وقال إن العاملين في القناة عملوا لمدة 6 أيام وأن هناك تحقيقات مستمرة، وكشف أن الناقلة موجودة في البحيرات ولم تخرج إلا بعد التحقيقات، وأن البضاعة الموجودة على السفينة تقدر بـ3.5 مليار دولار بخلاف السفينة.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن الشركة المالكة للسفينة متعاونة، وأنه لا توجد أي مشكلات، موضحًا أن المشكلة من الممكن أن تنتهي بالتراضي.

وجنحت السفينة إيفر غيفن، البالغ طولها 400 متر وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، بينما كانت تبحر في اتجاه الشمال من البحر الأحمر صوب البحر المتوسط، حيث انحرفت بميل لتغلق القناة بالعرض.

وقالت هيئة قناة السويس في بيان “إن جنوح السفينة يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها”.