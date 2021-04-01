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لحظات مفجعة.. عامل يرمي خوذته في فرن لصهر الحديد ثم يقفز وراءها (فيديو)

لقطة من الفيديو المفجع يظهر فيها العامل قبل ثوان من القفز (مواقع التواصل)
لقطة من الفيديو المفجع يظهر فيها العامل قبل ثوان من القفز (مواقع التواصل)
1/4/2021-|آخر تحديث: 1/4/202112:35 PM (مكة المكرمة)

أكدت مجموعة باو غانغ (Baogang)، أحد أكبر منتجي الصلب في الصين، يوم الثلاثاء أن أحد العمال في المجموعة قد انتحر بسبب خسائر من الأسهم وتداول العقود الآجلة.

وأظهر مقطع فيديو غزا الإنترنت ومنصات التواصل قبل أيام، الرجل وهو يلقي بخوذته في فرن صهر الفولاذ، ثم قفز.

وفي إعلان صدر على حساب (وي شات) الخاص بالشركة، كشفت باو غانغ أن وانغ (34 عامًا) عمل في الشركة لأكثر من عقد.

وفُقد العامل أثناء نوبة ليلية، وأجرت الشركة على الفور عملية بحث حتى أظهرت كاميرات المراقبة وانغ ينتحر، وهو ما أكدته الشرطة لاحقًا، حسبما أفادت صحيفة (غلوبال تايمز) شبه الرسمية في الصين.

وقالت الشركة إنه وفقًا لزملائه في العمل، كان وانغ منطويًا وغير متزوج، وكان يشتري العقود الآجلة والأسهم من خلال شركات الأوراق المالية لفترة طويلة.

وفي يوم 24 مارس/آذار الماضي، وهو اليوم الذي انتحر فيه، فقد وانغ أكثر من 60 ألف يوان (9138 دولارًا أمريكيًا).

واشتبهت الشركة في أن انتحار وانغ مرتبط بكمية الخسائر الكبيرة وعدم قدرته على سداد ديونه.

وقالت الشركة إنها حزنت بشدة لوفاته وستواسي أفراد عائلته وستقدم المشورة النفسية للموظفين الآخرين.

يُظهر مقطع الفيديو وانغ وهو يتجه نحو الفرن أثناء عملية الصهر حيث كانت المعادن متوهجة باللون الأحمر، ووقف على جانب المنفذ وألقى نظرة خاطفة ثم خلع خوذة الأمان الخاصة به ورماها وسار بضع خطوات أخرى نحو المحوّل، وقفز.

وعبر العديد من مستخدمي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي عن حزنهم على الصورة المفجعة لوانغ وهو يقفز في الفولاذ المصهور وكانوا قلقين بشأن أسباب الحادث.

وكتب أحدهم “هذا أكثر من 1000 درجة مئوية. كيف يمكنه القفز إليها؟”.

وأثار آخرون تساؤلات إن كانت الشركة مهتمة بالصحة العقلية للعاملين فيها وإن كانت تفتقر إلى احتياطات السلامة. على الأقل في الفيديو، يبدو أن العامل قد قفز بسهولة إلى فرن الانصهار الذي لم يكن به حواجز ظاهرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + غلوبال تايمز

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