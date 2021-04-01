كورونا.. روسيا تسجل أول لقاح في العالم للحيوانات

أعلنت روسيا، أمس الأربعاء، تسجيل ما عدته أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم مخصص للحيوانات، واصفة هذه الخطوة بأنها هامة لتعطيل التحورات والطفرات التي يتعرض لها الفيروس.

وقالت هيئة الخدمة الفيدرالية الروسية للمراقبة البيطرية والصحة النباتية (روسلخوزنادزور) في بيان لها إن اللقاح الذي يحمل اسم (كارنيفاك/ كوف) تم اختباره، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على الكلاب والقطط والثعالب وحيوانات أخرى وأثبت أنه فعال.

ولفتت الهيئة الروسية الى أن إنتاج اللقاح بكميات كبيرة يمكن أن يبدأ في أبريل الجاري.

وقال كونستانتين سافينكوف نائب رئيس الهيئة الروسية “كل الحيوانات المشاركة في التجارب التي تم تلقيحها أنتجت أجساما مضادة لفيروس كورونا بنسبة 100%”، مضيفًا أنه “أول لقاح في العالم والمنتج الوحيد الذي يمنع إصابة الحيوانات بكوفيد-19”.

وأكدت الهيئة وفق علماء روس أن تطوير لقاحها سيمنع تحورالفيروس في الحيوانات، مشيرة الى قرار الدنمارك بإعدام 15 مليون من حيوان ثعلب الماء العام الماضي بعد أن تبين أنها تحمل سلالة متحورة من الفيروس.

وقالت إن منشآت تربية الحيوانات من بلدان عدة بينها اليونان وبولندا والنمسا والولايات المتحدة وكندا وسنغافورة أعربت عن اهتمامها بلقاح (كارنيفاك/كوف).

وأعلن المسؤولون العسكريون في ثاني أكبر مدن روسيا (سان بطرسبيرغ)، هذا الأسبوع، أن كلاب الجيش ستخضع لتلقيح اجباري قبل نشرها في المطارات ومشاركتها في احتفالات عيد النصر في شهر مايو/أيارالمقبل.

وكانت دراسة حديثة أجراها باحثون كنديون قد أكدت أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد قد ينقلون العدوى إلى الكلاب والهررة.

ورغم تشخيص إصابة عدد من الكلاب والهررة، وحتى نمر في حديقة حيوانات في نيويورك، بفيروس كورونا المستجد خلال الأشهر الماضية، فإنه من غير المعلوم ما إذا كانت الحيوانات المصابة قد تشكل خطرا على البشر، وفق منظمة الصحة العالمية.

غير أن بؤرًا وبائية في مواقع لتربية حيوانات من نوع ثعلب الماء أثارت مخاوف من احتمال نقل العدوى من هذه الحيوانات إلى البشر.