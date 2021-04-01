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قطر تعلق الدراسة في المدارس والجامعات والكويت تمدد حظر التجول

قطر خفضت الحد العمري للمستوفين لمعايير الحصول على لقاح كورونا إلى 40 عاماً (مواقع التواصل)
قطر خفضت الحد العمري للمستوفين لمعايير الحصول على لقاح كورونا إلى 40 عاماً (مواقع التواصل)
1/4/2021-|آخر تحديث: 1/4/202109:24 PM (مكة المكرمة)

قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن قطر قررت، اليوم الخميس، تعليق التعليم في الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة بدءًا من الرابع من أبريل/نيسان الجاري.

وسجلت قطر، اليوم، 840 إصابة جديدة مقارنة بمعدل يومي كان أدنى من 200 في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وقال بيان لوزارة التعليم والتعليم العالي في قطر إن الوزارة قررت “اعتماد نظام (التعلّم عن بعد)، وتعليق حضور جميع الطلبة في جميع الجامعات والمدارس ورياض الأطفال الحكومية منها والخاصة وذلك بدءًا من يوم الأحد 4 أبريل 2021”.

تمديد حظر التجول في الكويت

فيما قالت الكويت، اليوم الخميس، إنها ستمدد حظر التجول الجزئي، المفروض لمدة شهر وكان من المقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل، حتى 22 أبريل/نيسان في إطار جهودها للحد من انتشار كوفيد-19.

وقالت الحكومة في بيان على تويتر إن حظر التجول سيبدأ من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا بدءًا من 8 أبريل/نيسان.

وسجلت الكويت اليوم الخميس 1282 إصابة جديدة، وكانت قد شهدت انخفاض حالات الإصابة اليومية إلى أقل من 300 حالة في ديسمبر الماضي، بعد ما يقرب من 1100 حالة في مايو/أيار الفائت.

وقال مجلس الوزراء إن خدمات التوصيل من المطاعم والمقاهي ومتاجر البقالة سيسمح بها خلال شهر رمضان، الذي يبدأ في منتصف أبريل/نيسان هذا العام، بين الساعة السابعة مساء والثالثة صباحا.

كما شهدت دول الخليج العربية الأخرى ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفرضت سلطنة عمان -حيث تجاوز عدد الحالات اليومية في الآونة الأخيرة ألف حالة- حظر تجول جزئيا في 28 مارس/آذار الماضي.

وحتى مساء الخميس، بلغ إجمالي إصابات كورونا حول العالم أكثر من 129 مليونا و890 ألفا، توفي منهم مليونان و833 ألفا، وتعافى ما يزيد على 104 ملايين و656 ألفا بحسب موقع (وورلدوميتر).

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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