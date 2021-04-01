قطر تعلق الدراسة في المدارس والجامعات والكويت تمدد حظر التجول

قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن قطر قررت، اليوم الخميس، تعليق التعليم في الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة بدءًا من الرابع من أبريل/نيسان الجاري.

وسجلت قطر، اليوم، 840 إصابة جديدة مقارنة بمعدل يومي كان أدنى من 200 في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وقال بيان لوزارة التعليم والتعليم العالي في قطر إن الوزارة قررت “اعتماد نظام (التعلّم عن بعد)، وتعليق حضور جميع الطلبة في جميع الجامعات والمدارس ورياض الأطفال الحكومية منها والخاصة وذلك بدءًا من يوم الأحد 4 أبريل 2021”.

حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، وبعد التنسيق مع وزارة الصحة العامة، قررت الوزارة اعتماد #نظام_التعلم_عن_بعد وتعليق حضور كافة الطلبة في المدارس ورياض الأطفال والجامعات الحكومية والخاصة، ابتداء من الأحد 4 أبريل.

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تمديد حظر التجول في الكويت

فيما قالت الكويت، اليوم الخميس، إنها ستمدد حظر التجول الجزئي، المفروض لمدة شهر وكان من المقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل، حتى 22 أبريل/نيسان في إطار جهودها للحد من انتشار كوفيد-19.

وقالت الحكومة في بيان على تويتر إن حظر التجول سيبدأ من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا بدءًا من 8 أبريل/نيسان.

وسجلت الكويت اليوم الخميس 1282 إصابة جديدة، وكانت قد شهدت انخفاض حالات الإصابة اليومية إلى أقل من 300 حالة في ديسمبر الماضي، بعد ما يقرب من 1100 حالة في مايو/أيار الفائت.

الناطق الرسمي بإسم الحكومة طارق المزرم:

الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد على أن يبدأ مساء يوم الخميس 8 أبريل 2021 وذلك حتى صباح يوم الخميس 22 أبريل 2021 من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 1, 2021

وقال مجلس الوزراء إن خدمات التوصيل من المطاعم والمقاهي ومتاجر البقالة سيسمح بها خلال شهر رمضان، الذي يبدأ في منتصف أبريل/نيسان هذا العام، بين الساعة السابعة مساء والثالثة صباحا.

كما شهدت دول الخليج العربية الأخرى ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفرضت سلطنة عمان -حيث تجاوز عدد الحالات اليومية في الآونة الأخيرة ألف حالة- حظر تجول جزئيا في 28 مارس/آذار الماضي.

وحتى مساء الخميس، بلغ إجمالي إصابات كورونا حول العالم أكثر من 129 مليونا و890 ألفا، توفي منهم مليونان و833 ألفا، وتعافى ما يزيد على 104 ملايين و656 ألفا بحسب موقع (وورلدوميتر).