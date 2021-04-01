ضربة موجعة لريال مدريد.. إصابة راموس قبل أيام من مواجهة ليفربول وبرشلونة

أعلن ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، أن القائد سيرغيو راموس تعرض لإصابة في الساق.

وخرج راموس في الدقيقة 86 من مباراة انتهت بفوز إسبانيا 3-1 على كوسوفو في تصفيات كأس العالم 2022، أمس الأربعاء، وقال إنه تعرض للإصابة خلال إجراء بعض التدريبات بعد المباراة.

وباتت مشاركة راموس أمام ليفربول في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوربا، الثلاثاء المقبل، على المحك وكذلك تحوم شكوك حول ظهوره في مباراة قمة أمام برشلونة، في العاشر من أبريل/نيسان الجاري.

وقال النادي في بيان “بعد الخضوع لفحوص، تأكدت معاناة قائدنا سيرغيو راموس من إصابة في ساقه اليسرى”.

Sergio Ramos medical report.#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 1, 2021

ولم يعلن ريال مدة غياب راموس، بينما ذكرت تقارير محلية أن اللاعب المخضرم قد يبتعد عن الملاعب لفترة تصل إلى شهر واحد.

وكتب راموس في حسابه على إنستغرام “بعد المباراة، كنت أتدرب في الملعب وشعرت بألم في ساقي اليسرى”.

وأضاف “لقد خضعت لفحوص اليوم وأكدت معاناتي من مشكلة عضلية. أكثر ما يؤلمني هو عدم قدرتي على مساعدة فريقي في مثل هذه المباريات المهمة وكذلك أنه ليس بوسعي الرد على الدعم الذي تلقيته (من المشجعين) والذي حصلت عليه في أرض الملعب”.

وتابع “ليس بوسعي القيام بأي شيء سوى التحدث بصراحة والعمل بجدية ودعم الفريق بكل قوة”.

وكان راموس (35 عامًا)، الذي يرتبط بعقد مع ريال حتى نهاية الموسم الجاري، خضع لجراحة في الركبة في يناير/كانون الثاني وغاب عن عشر مباريات، قبل أن يعود في مباراة انتهت بالفوز 3-1 على أتلانتا في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال.

وتذكر ناشطو مواقع التواصل مواجهة ليفربول وريال مدريد، في نهائي البطولة بنسخة 2018.

وشهدت تلك المباراة التدخل الشهير من راموس، لاعب الملكي على منافسه المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول وتسبَّب في إقصائه مصابًا في كتفه عندما خسر ليفربول البطولة بثلاثة أهداف لهدف.