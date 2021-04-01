رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية: نطمح لمشاركة المقدسيين في الانتخابات من داخل القدس (فيديو)

قال فريد طعم الله المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إن هدف اللجنة هو مشاركة المقدسيين في الانتخابات داخل القدس مثلما كان الأمر عام 2005 و2006 أو حتى في 1996 عند انتخاب الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وأضاف طعم الله، أمس الأربعاء، خلال مقابلة مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر “الانتخابات في القدس ليست بالمسألة التقنية، إنها موضوع سياسي وطني وعاطفي يخص جميع الفلسطينيين”.

وقال إن إجراء الانتخابات داخل القدس أو من دونها (القدس) قرار سياسي يتطلب اتفاقا بين الفصائل الفلسطينية، وإن القيادة السياسية الفلسطينية يجب أن تأخد موقفا بخصوص هذا الموضوع.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينة أن “الطرف الإسرائيلي لم يرد بخصوص تمكين المقدسيين من المشاركة في الانتخابات داخل المدينة من عدمه”.

وأوضح طعم الله أن الانتخابات الفلسطينية التي ستنظم في 22 مايو/أيار المقبل، ستتم عبر قوائم انتخابية ولن يسمح فيها بالترشح الفردي.

وأضاف أن اللجنة استقبلت حتى الآن 33 قائمة تم قبول 17 قائمة منها فقط، في حين لا تزال عملية دراسة باقي القوائم مستمرة، وسيُكشف بصورة نهائية عن القوائم المقبولة من حيث تسمياتها وخياراتها السياسية في 6 أبريل/نيسان الحالي.

يذكر أن كل من حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تقدمتا بقوائم مستقلة لكل منهما لخوض الانتخابات، في حين لا تزال حركة فتح تواجه وضعا داخليا متأججا بسبب خلافات.

وتتضارب الآراء حول القوائم التي ستخوض الانتخابات باسم الحركة، وكان القيادي المفصول من فتح محمد دحلان قد تقدم بقائمة مستقلة.

ويتردد أن القيادي الفتحاوي الأسير في السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي يسعى لتأسيس كتلة انتخابية مؤيدة له في المجلس التشريعي من دون أن يرأسها أو أن يكون عضوًا فيها، وتكون داعمة لترشحه في انتخابات الرئاسة.

وكان القيادي الفتحاوي الآخر ناصر القدوة أعلن عن نيته تشكيل قائمة مستقلة، مما تسبب في فصله من اللجنة المركزية لحركة فتح.