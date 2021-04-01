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توصيات لخبراء منظمة الصحة العالمية بشأن أمان وفاعلية اللقاحات الصينية

لقاح فيروس كورونا من إنتاج المجموعة الوطنية الصينية للأدوية (سينوفارم)
لقاح فيروس كورونا من إنتاج المجموعة الوطنية الصينية للأدوية (سينوفارم)
31/3/2021-|آخر تحديث: 1/4/202112:20 AM (مكة المكرمة)

أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، أن لقاحي مختبري سينوفارم وسينوفاك الصينيين ثبت أمانهما وفعاليتهما ضد فيروس كورونا، غير أنهما لا يزالان بحاجة إلى مزيد من البيانات.

وهذا التقييم أجرته مجموعة الخبراء الاستراتيجية الاستشارية حول التلقيح في منظمة الصحة العالمية، التي اجتمعت من 22 إلى 25 مارس/آذار الماضي، وهؤلاء الخبراء مكلفون بصياغة توصيات في مجال اللقاحات.

وفي وثيقة تلخص أبرز النقاط التي طرحت خلال الاجتماع، قال الخبراء إن هذين اللقاحين الصينيين اللذين قدما طلبين للموافقة على استخدامهما لدى منظمة الصحة العالمية “أثبتا سلامتهما وأبرزا فاعلية جيدة ضد كوفيد-19 حين يكون المريض يظهر أعراضا”.

وأضافت “لكن لا يزال يتعين توفر بيانات في ما يتعلق بالمسنين والأشخاص الذين يعانون أمراضا أخرى”.

وتابعت أنه بعد استخدامها سيكون من الضروري إجراء دراسات حول فاعلية وأمان هذين اللقاحين “لتقييم أثرهما على هاتين الشريحتين”.

وقرارات منظمة الصحة العالمية بشأن طلب المواقفة الذي قدمه سينوفارم وسينوفاك ليست متوقعة قبل مطلع أبريل/نيسان على أقرب تقدير.

الرئيس التركي أردوغان يتلقى لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كورونا (رويترز)

وتسمح موافقة منظمة الصحة العالمية بموجب إجراء الحالات الطارئة للدول بتسريع إجراءات الموافقة التنظيمية الخاصة بها لاستيراد اللقاح وإدارته، كما تتيح لليونيسيف شراء اللقاح لتوزيعه على الدول التي تحتاجه.

وقال رئيس مجموعة الخبراء أليخاندرو كرافيوتو إن الخبراء سينتظرون قرار منظمة الصحة العالمية بشأن موافقتهم قبل نشر توصياتهم بخصوص استخدام اللقاحين الصينيين.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منحت منظمة الصحة أول موافقة بشكل طارئ للقاح فايزر/بايونتيك المضاد لكوفيد-19، وقامت بالمثل في 15 فبراير/شباط للقاحات أسترازينيكا (تلك المصنعة في كوريا الجنوبية وفي الهند من قبل معهد الأمصال)، وفي 12 مارس/آذار للقاح بجرعة واحدة أعدته شركة جونسون آند جونسون.

وحتى مساء الأربعاء، بلغ إجمالي إصابات كورونا حول العالم أكثر من 128 مليونا و980 ألفا، قضى منهم مليونان و819 ألفا، وتعافى ما يزيد على 104 ملايين و50 ألفا وفق موقع (وورلد ميترز).

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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