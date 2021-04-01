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بعد حادثين مماثلين.. إطلاق نار يودي بحياة 4 في كاليفورنيا بينهم طفل (فيديو)

1/4/2021-|آخر تحديث: 1/4/202103:46 PM (مكة المكرمة)

قتل أربعة أشخاص من بينهم طفل، أمس الأربعاء، عندما أطلق رجل النار في مبنى يضم مكاتب في مدينة أورانغ جنوب لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسبما أعلنت الشرطة.

وأصيِب مطلق النار -الذي لم تتضح دوافعه بعد- بالرصاص بعد تدخل القوى الأمنية ونقِل إلى المستشفى، بينما أصيب شخص خامس نقِل إلى المستشفى أيضًا.

وذكرت الشرطة أن أربعة قتلوا -بينهم طفل- في إطلاق نار الوقع في مبنى إداري بضاحية في لوس أنجلوس قبل احتجاز المشتبه به الذي أصيب في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وأفادت الشرطة في رسالة على فيسبوك بأن الوضع “استقر” منذ ذلك الحين، وأنه لا يوجد تهديد للمواطنين.

ولم تقدم السلطات تفسيرا للدافع المحتمل وراء الحادث، في وقت وصف فيه حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم الواقعة على تويتر بأنها “مروعة ومفجعة”.

حوادث مماثلة

الحادث الذي وقع بمدينة أورانغ، التي تبعد نحو 50 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من وسط لوس أنجلوس، هو ثالث إطلاق نار عشوائي يسقط فيه قتلى في الولايات المتحدة في أقل من شهر.

وأتى إطلاق النار بعد حادثين مماثلين وقعا في الفترة الأخيرة وأسفرا عن وقوع ضحايا وجدد النقاش حول انتشار الأسلحة النارية في البلاد.

وفي مارس/آذار الماضي، قتل مطلق نار عشرة أشخاص في متجر في بولدر في ولاية كولورادو بعد أقل من أسبوع من إقدام رجل آخر على قتل ثمانية أشخاص في صالونات تدليك آسيوية في أتلانتا بولاية جورجيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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