بعد حادثين مماثلين.. إطلاق نار يودي بحياة 4 في كاليفورنيا بينهم طفل (فيديو)

قتل أربعة أشخاص من بينهم طفل، أمس الأربعاء، عندما أطلق رجل النار في مبنى يضم مكاتب في مدينة أورانغ جنوب لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسبما أعلنت الشرطة.

وأصيِب مطلق النار -الذي لم تتضح دوافعه بعد- بالرصاص بعد تدخل القوى الأمنية ونقِل إلى المستشفى، بينما أصيب شخص خامس نقِل إلى المستشفى أيضًا.

Horrifying and heartbreaking. Our hearts are with the families impacted by this terrible tragedy tonight. https://t.co/nw3On2RJH2

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 1, 2021