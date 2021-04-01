بعد استخدام مصطلح ترمب.. إدارة بايدن تؤكد: الضفة الغربية أرضا “محتلة” وهذه حقيقة تاريخية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر بالفعل الضفة الغربية أرضًا “محتلة” من قبل إسرائيل، وذلك غداة تقرير أصدرته الوزارة وامتنعت فيه عن استخدام هذا المصطلح.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس للصحفيين “هذه حقيقة تاريخية أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967”.

وفي تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان الذي صدر يوم الثلاثاء، امتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن وصف الضفة الغربية صراحة بـ “الأرض المحتلة” من قبل إسرائيل، لتحذو بذلك حذو إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب التي تخلت عن هذا التوصيف في تقاريرها السابقة.

لكن برايس أكد الأربعاء أن التقرير “يستخدم بالفعل مصطلح احتلال في سياق الوضع الراهن للضفة الغربية” مشددًا على أن “هذا هو الموقف القديم للحكومات السابقة الديموقراطية والجمهورية على حد سواء وعلى مدى عدة عقود”.

قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مدينة القدس عاصمة موحدة لإسرائيل (غيتي)

تقرير حقوق الإنسان

دأبت وزارة الخارجية الأمريكية في التقرير الذي تعده سنويًا حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم وحتى تسلم ترمب السلطة، على تخصيص فصل لـ “إسرائيل والأراضي المحتلة”.

لكن هذا العنوان تغير في عام 2018 بعد مجيء ترمب للسلطة، إلى “إسرائيل والضفة الغربية وغزة” وهي نفس العبارة التي وردت في التقرير الصادر يوم الثلاثاء الماضي وفي عهد بايدن.

وقرأ غالبية المراقبين في التغيير الدلالي عام 2018، مؤشرا على رغبة الإدارة الجمهورية في الانحياز إلى إسرائيل، وهو أمر سرعان ما تأكد باعتراف ترمب بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وأضاف ترمب ذلك اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وكذلك قراره عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي.

وتركزت أنظار المراقبين هذا العام على معرفة إن كان هذا التقرير الأول في عهد بايدن -الذي يغطي عام 2020- قد عاد إلى الصياغة السابقة أم أبقى على صياغة إدارة ترمب.

ترمب قدم دعما كبيرا لنتنياهو خلال فترة رئاسته(رويترز)

النأي بالنفس

وفي الواقع، فإن الرئيس الأمريكي الجديد يدافع عن حل الدولتين وقد حاول أن ينأى بنفسه جزئيًا عن سياسات سلفه بشأن النزاع في الشرق الأوسط.

لكن وزارة الخارجية الأمريكية حرصت في تقريرها الثلاثاء على تضمينه فقرة تشرح فيها أن الكلمات المستخدمة لتوصيف إسرائيل والأراضي الفلسطينية “لا تعكس موقفًا بشأن أي من قضايا الوضع النهائي التي سيتمّ التفاوض بشأنها من قبل أطراف النزاع، ولا سيما حدود السيادة الإسرائيلية في القدس أو الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية”.

وقالت إن “هذا الجزء من التقرير يغطي إسرائيل ومرتفعات الجولان وأراضي القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل خلال حرب يونيو/حزيران عام 1967”.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس (ر ويترز)

وذكّر التقرير بأن “الولايات المتحدة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في عام2017، وبسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان في عام 2019”.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء على أن هذه الفقرة التوضيحية لا تعكس تغييرًا في الموقف من جانب إدارة بايدن التي وخلافًا لسابقتها تدافع علانية عن حل الدولتين.

وكانت ليزا بيترسون المسؤولة عن حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، قالت الثلاثاء للصحفيين -ردًا على سؤال عن السبب الذي دفع بالوزارة إلى عدم العودة إلى الصيغة التي كانت معتمدة قبل 2018- إن الدبلوماسيين الأمريكيين فضّلوا الالتزام بالمحددات الجغرافية فحسب.

وقالت بيترسون إن “هذا الأمر يتماشى مع ممارساتنا العامة. ونعتقد أيضًا أنه أوضح وأكثر فائدة للقراء الذين يسعون للحصول على معلومات عن حقوق الإنسان في هذه المناطق”.