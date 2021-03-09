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“يستحق جائزة بوشكاش”.. هدف عالمي من قبل منتصف الملعب في إسبانيا (فيديو)

النادي قال إن الهدف يستحق جائزة بوشكاش لأجمل هدف في الموسم (مواقع التواصل)
النادي قال إن الهدف يستحق جائزة بوشكاش لأجمل هدف في الموسم (مواقع التواصل)
9/3/2021-|آخر تحديث: 10/3/202101:08 AM (مكة المكرمة)

سجل لاعب نادي “ألميريا بي”، لارجي رامازاني، هدفا صاروخيا من قبل منتصف الملعب في المباراة التي جمعت فريقه بنادي “سيوداد دي توري دون خيمينو” أمس الأول الأحد، في دوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم.

واستلم اللاعب البلجيكي الشاب الكرة من مسافة بعيدة عن مرمى المنافس ولمح حارس توري دون خيمينو بعيدا عن مرماه ليرسل كرة صاروخية ساقطة من فوق الحارس سكنت الشباك.

ونشر نادي “ألميريا بي” على حسابه الرسمي بموقع تويتر، الهدف الرائع للاعبه، مشيرا إلى أنه يستحق جائزة بوشكاش لأجمل هدف في الموسم.

وفاز “ألميريا بي” بالهدف الوحيد الذي أحرزه رامازاني في الدقيقة 77 من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض 1-صفر.

وأجمع مغردون على جمال الهدف ووصفوه بالعالمي، واتفق آخرون مع النادي الإسباني على أنه يستحق جائزة بوشكاش، فيما شبهه أحد المغردين بأهداف اللاعبين الإنجليزيين السابقين ديفيد بيكهام وواين روني التي أحرزاها من قبل منتصف الملعب خلال مسيرتهم الكروية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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