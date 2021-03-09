وفاة لاعب كرة قدم مصري ابتلع لسانه خلال مباراة (فيديو)

توفي لاعب مصري بفريق محلي يلعب في دوري الدرجة الثالثة إثر ابتلاع لسانه خلال مباراة فريقه، أمس الإثنين، ما أثار ردود فعل غاضبة إزاء تدهور الرعاية الصحية في المنطومة الرياضية بالبلاد.

ولفظ عبد الرحمن عاطف اللاعب المصري بفريق مركز شباب القنايات بمحافظة الشرقية، أنفاسه الأخيرة إثر ابتلاع لسانه خلال مباراة فريقه أمام فريق الرواد ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم في مصر.

وتسببت وفاة اللاعب (23 عاما) في حالة جدل وغضب على مواقع التواصل واتهامات لوزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم بسبب سوء الخدمات الطبية في دوريات الدرجات الأدنى.

وقالت وسائل إعلام محلية إن اللاعب سقط على أرضية الملعب بشكل مفاجئ دون أي احتكاك، وتدخل الجهاز الطبي لإسعافه من دون جدوى ليتم نقله إلى المستشفى حيث وافته المنية.

ونعى وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، وفاة اللاعب في بيان على صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك.

وتداول نشطاء مصريون مقطع فيديو للحظات الأخيرة من محاولات إنقاذ اللاعب الشاب قبل وفاته، محملين اتحاد الكرة المصرية المسؤولية لعدم توفيرهم سيارات إسعاف أو خدمات طبية لدوريات الدرجة الأدنى في مصر.

وعلّق الإعلامي المصري عبد الناصر زيدان على الفيديو المتداول قائلا: “هذا الفيديو لا تراه إلا في ملاعبنا، وهذا المشهد يقيل وزير، وينسف أي اتحاد كره في العالم”، مضيفا “متى يحاسب المقصر فيك يا محروسة؟ (يقصد مصر)”.

وفاة عبده عاطف بعد أن بلع لسانه في دوري الدرجه الرابعه 😭😭 هذا الفديو لا تراه إلا في ملاعبنا .. وهذا المشهد يقيل وزير .. وينسف أي إتحاد كره في العالم .

متي يحاسب المقصر فيك يا محروسه ؟ pic.twitter.com/ubY99goG27 — عبدالناصرزيدان (@abdelnaserzidn) March 8, 2021

وانتقد الإعلامي الرياضي عمر صبحي سوء الخدمات الطبية في الدوريات المصرية قائلا: “كارثة أخرى في الدوري المصري للدرجة الثالثة، قلنا أن مسابقات اتحاد الكرة لا يوجد بها الحد الأدنى من الأمان والحفاظ على اللاعبين”.

كارثة أخرى في الدوري المصري للدرجة الثالثة

وفاة لاعب فريق القنايات عبده عاطف بعد تعرضه لبلع لسانه

يا جماعة قولنا مسابقات اتحاد الكرة مفيهاش الحد الادنى من الأمان والحفاظ على اللاعبين

يعني بالتأكيد فريق زي القنايات دا لا يمتلك طبيب معالج يدرك التصرف الصحيح في الحالات المشابهة pic.twitter.com/61hwzd1zGc — Omar Sobhy 🇪🇬 (@OSobhY) March 8, 2021

وفي شهر يناير/كانون ثاني الماضي وقعت حالة وفاة مشابهة للاعب فريق السكة الحديد المصري محمد هاني الكوري، الذي توفي بعد ابتلاع لسانه عقب تعرضه للإغماء وعدم وجود سيارة إسعاف لإنقاذه، ما تسبب في انتقادات حادة لاتحاد الكرة ووزارة الرياضة المصرية في حينه.

جنازة اللاعب عبدالرحمن عاطف لاعب فريق القنايات الذي توفي اثناء لعب مبارة فريق امام نادي الرواد على ملعب الرواد بالعاشر قبل ساعات . الله يرحمه ويصبر اهله ويجعل مثواه الجنه pic.twitter.com/QpqSJj5iu9 — حازم توفيق _ hazem tawfek (@Hazem_Tawfek77) March 8, 2021

الجانب المظلم من كره القدم .وفاة لاعب فريق مركز شباب القنايات عبده عاطف أثناء مباراة الفريق مع نادي الرواد بالعاشر من رمضان بعد بلع لسانه.. اللهم اغفر له وارحمه ◼️🤲 pic.twitter.com/gYaRPecBUF — Sherif Abd Elfadil (@sherifabdlfadil) March 8, 2021

وفاه لاعب فريق مركز شباب القنايات (عبده عاطف) أثناء مباراة مع نادي الرواد بالعاشر من رمضان بعد بلع لسانه اليوم.

المصدر :- صفحه صحافه العاشر من رمضان

البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون 👆

أين اتحاد الكرة؟!

أين وزير الشباب؟! — Amr emad 1981⚖️🇦🇹 (@3omda81) March 8, 2021

وفاة عبده عاطف لاعب فريق القنايات الذي يشارك في دوري الدرجة الرابعة أثناء مباراة فريقه ضد الرواد بالعاشر من رمضان بعد بلع لسانه. اتحاد الكورة يتحمل المسؤولية لانهم لايوفرون عربيات اسعاف او خدمات طبية نسال الله أن يتقبله بالمغفرة والرحمة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان " 🙏🤲 pic.twitter.com/Pk2sXuMD8j — حلمى زامورا (@mrmo190) March 8, 2021