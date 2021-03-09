البث الحي
الأخبار

وفاة لاعب كرة قدم مصري ابتلع لسانه خلال مباراة (فيديو)

اللاعب الراحل عبد الرحمن عاطف (مواقع التواصل)
اللاعب الراحل عبد الرحمن عاطف (مواقع التواصل)
9/3/2021-|آخر تحديث: 9/3/202110:58 PM (مكة المكرمة)

توفي لاعب مصري بفريق محلي يلعب في دوري الدرجة الثالثة إثر ابتلاع لسانه خلال مباراة فريقه، أمس الإثنين، ما أثار ردود فعل غاضبة إزاء تدهور الرعاية الصحية في المنطومة الرياضية بالبلاد.

ولفظ عبد الرحمن عاطف اللاعب المصري بفريق مركز شباب القنايات بمحافظة الشرقية، أنفاسه الأخيرة إثر ابتلاع لسانه خلال مباراة فريقه أمام فريق الرواد ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم في مصر.

وتسببت وفاة اللاعب (23 عاما) في حالة جدل وغضب على مواقع التواصل واتهامات لوزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم بسبب سوء الخدمات الطبية في دوريات الدرجات الأدنى.

وقالت وسائل إعلام محلية إن اللاعب سقط على أرضية الملعب بشكل مفاجئ دون أي احتكاك، وتدخل الجهاز الطبي لإسعافه من دون جدوى ليتم نقله إلى المستشفى حيث وافته المنية.

ونعى وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، وفاة اللاعب في بيان على صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك.

وتداول نشطاء مصريون مقطع فيديو للحظات الأخيرة من محاولات إنقاذ اللاعب الشاب قبل وفاته، محملين اتحاد الكرة المصرية المسؤولية لعدم توفيرهم سيارات إسعاف أو خدمات طبية لدوريات الدرجة الأدنى في مصر.

وعلّق الإعلامي المصري عبد الناصر زيدان على الفيديو المتداول قائلا: “هذا الفيديو لا تراه إلا في ملاعبنا، وهذا المشهد يقيل وزير، وينسف أي اتحاد كره في العالم”، مضيفا “متى يحاسب المقصر فيك يا محروسة؟ (يقصد مصر)”.

وانتقد الإعلامي الرياضي عمر صبحي سوء الخدمات الطبية في الدوريات المصرية قائلا: “كارثة أخرى في الدوري المصري للدرجة الثالثة، قلنا أن مسابقات اتحاد الكرة لا يوجد بها الحد الأدنى من الأمان والحفاظ على اللاعبين”.

وفي شهر يناير/كانون ثاني الماضي وقعت حالة وفاة مشابهة للاعب فريق السكة الحديد المصري محمد هاني الكوري، الذي توفي بعد ابتلاع لسانه عقب تعرضه للإغماء وعدم وجود سيارة إسعاف لإنقاذه، ما تسبب في انتقادات حادة لاتحاد الكرة ووزارة الرياضة المصرية في حينه.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

“يستحق جائزة بوشكاش”.. هدف عالمي من قبل منتصف الملعب في إسبانيا (فيديو)

النادي قال إن الهدف يستحق جائزة بوشكاش لأجمل هدف في الموسم (مواقع التواصل)

شاهد: إنقاذ فيل رضيع علق داخل حوض مياه

حاول الفيلة إخراج الفيل الرضيع من الحوض دون جدوى (مواقع التواصل)

لتوسعة شارع.. الاحتلال يقتلع أشجار ويجرف أراض في الخليل (فيديو)

القره داغي يرد على اقتحام عبير موسي لاتحاد علماء المسلمين في تونس (فيديو)

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محيي الدين القره داغي (الجزيرة مباشر)
الأكثر قراءة

السيسي يثير الجدل بـ”إعلان جمهورية جديدة” (فيديو)

السيسي يتفقد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة (مواقع محلية مصرية)

شاهد: عبير موسي تقتحم مقر اتحاد علماء المسلمين في تونس

عبير موسي اتهمت المتواجدين في المقر بإحراق أوراق مهمة (موافع التواصل)

مصر.. ما حقيقة سقوط طلاب من الطابق الرابع في جامعة المنصورة؟ (فيديو)

صورة من الفيديو المتداول الذي يُظهر سقوط عدد من الشباب من الطابق الرابع (مواقع التواصل)

بعد واقعة المتحرش بطفلة المعادي.. شيخ الأزهر يعلق

شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)