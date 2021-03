توصية أمريكية مثيرة للجدل: يمكن لمن تم تطعيمهم التجمع داخليا بلا تباعد أو كمامات

نقلت وكالة أسوشيتد برس التوصيات الأخيرة الصادرة عن مسؤولي الصحة الفدراليين والذين سمحوا للأمريكيين الملقحين بالكامل بالتجمع في الأماكن المغلقة من دون ارتداء كمامات ولا الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وتشير التوصيات إلى أن الأشخاص الذين تم تلقيحهم بالكامل يستطيعون التجمع -في منزل واحد- مع الأشخاص الذين يعتبرون أقل عرضة للإصابة بأعراض كورونا الشديدة، كما هو الحال على سبيل المثال بالنسبة لزيارة الأجداد الملقحين لأولادهم وأحفادهم الأصحاء.

وصدرت هذه التوجيهات عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية بالولايات المتحدة، أمس الإثنين، ووجهت بالأساس إلى البالغين الذين يلتقون التطعيم بشكل متزايد في الولايات المتحدة ويتساءلون عما إذا كان ذلك يمنحهم حرية أكبر في زيارة أفراد الأسرة أو السفر أو القيام بأشياء أخرى مثلما كان الحال قبل أن تجتاح جائحة كورونا العالم العام الماضي.

من جانبها قالت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض الدكتورة روشيل والينسكي خلال مؤتمر صحفي “مع تزايد عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم كل يوم، بدأنا في تجاوز المحنة”.

ووصفت والينسكي التوصيات بأنها “خطوة أولى” نحو استعادة الحياة الطبيعية بالنسبة لكيفية اجتماع الناس معًا، موضحة أن المزيد من الأنشطة ستكون مناسبة للأفراد الذين تلقوا التطعيم بمجرد انخفاض عدد الحالات والوفيات، وكذلك مع ظهور المزيد من المعلومات حول مدى عرضة من تم تطعيمهم للإصابة بالفيروس ومدى قدرتهم على نشره.

غير أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لا يزال يوصي الأشخاص الملقحين بارتداء الكمامات وتجنب التجمعات الكبيرة والابتعاد جسديًا عن الآخرين عند الخروج في الأماكن العامة، كما ينصح الأشخاص الذين تم تطعيمهم بإجراء اختبار كورونا في حالة ظهور أعراض ربما تكون مرتبطة بكوفيد-19.

ولم تتحدث إرشادات مركز السيطرة على الأمراض عن الأشخاص الذين ربما اكتسبوا مستوى معيناً من المناعة بعد إصابتهم بفيروس كورونا وتعافيهم منه.

ويقول المسؤولون الصحيون بالولايات المتحدة إن الشخص يعتبر مُلقحًا بالكامل بعد أسبوعين من تلقي آخر جرعة مطلوبة من اللقاح.

وحتى الآن تم تطعيم حوالي 31 مليون أمريكي – أي ما يعادل حوالي 9٪ فقط من سكان الولايات المتحدة – بشكل كامل بلقاح كوفيد-19، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

