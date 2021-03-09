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مبعوث لأردوغان: الشعب التركي يحب مصر ومستعدون للوساطة في ملف سد النهضة (فيديو)

8/3/2021

قال المبعوث الشخصي للرئيس التركي إلى العراق، فيسال أوراغلو، إنه “إذا اتجهت مصر نحونا خطوة سنأتيها نحن هرولة”.
وأضاف أوراغلو في لقاء مع “مباشر مع” على قناة الجزيرة مباشر أن بلاده مستعدة للتعاون مع مصر في جميع المجالات، مشيرا إلى أن الشعب التركي يحب الشعب المصري والأخير يبادلهم نفس الشعور.
وذكر المسؤول التركي أن بإمكان بلاده القيام بوساطة من أجل تسوية ملف سد النهضة، لكن شريطة عدم تدخل الدول الغربية لأن ذلك قد يقود إلى عدم المصالحة على حد قوله.
وأوضح أن قضية سد النهضة قضية تقنية ولدى بلاده الكثير من الخبراء الذي يمكنهم المساعدة في حل أزمة سد النهضة، مشيرا إلى تجربة بلاده السابقة مع العراق.
وأعرب أوراغلو، الذي شغل في السابق مناصب وزارية في عدة حكومات لحزب العدالة والتنمية، عن استعداد تركيا للتعاون مع جميع الدول العربية الإسلامية من خلال “مشروعات اقتصادية وتفاهمات سياسية لتطوير العلاقات الجيدة” مع تلك الدول.
وأكد أن “تركيا ليس لديها أطماع في أية دولة أخرى”، قائلا إن “التاريخ يشهد أنه بدءا من الدولة السلجوقية والعثمانية حتى اليوم، كانت تركيا تمضي لنصرة الدول وحماية الشعوب وتأمين مدخراتها”.
وشدد أوراغلو على أن الدور التركي في ليبيا هو من أجل حمايتها من “الدول الإمبريالية التي ذهبت إلى هناك من أجل تقسيم المنطقة”.
وقال إنه سواء في إفريقيا أو وسط آسيا أو في منطقة القوقاز “فتحت تركيا أياديها من أجل مساعدة الدول التي تحتاج للمساعدة وتبادل المصالح” عكس الدول الغربية التي أتت بهدف احتلال المنطقة واستغلال خيرات الشعوب.
وقال المسؤول التركي إن العالم بصدد نظام عالمي جديد بعد جائحة كورونا، وسيكون من نتائجه تقسيم المنطقة وتوزيع الثروة العالمي على فئة قليلة من الأسر.
وأضاف أن المطلوب الآن هو مزيد من التعاون بين دول العالم الإسلامي وتجاوز الخلافات والخصومات. والأهم هو أن تكون يقظة لهذه السيناريوهات الغربية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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