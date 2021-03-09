ما هي سياسات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المتوقعة تجاه أفريقيا؟

اتسم الموقف الأفريقي حيال انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بالارتياح لتوقع القادة الأفارقة الخروج من سنوات عدم اليقين والازدراء التي كانت سائدة في رئاسة الرئيس السابق دونالد ترمب والعودة إلى سياسة أمريكية خارجية أكثر وضوحا.

وبحسب ورقة تحليلية لمركز الجزيرة للدراسات، قال الباحث النيجيري المهتم بالشؤون الأفريقية والمختص في القضايا التعليمية “حكيم نجم الدين” إن خطوات بايدن تؤكد حتى الآن أن العلاقات الأمريكية-الأفريقية ستكون مبنية على أساس المشاركة والتعاون.

وكان قادة الحكومات الأفريقية من بين زعماء ومسؤولي العالم الذين بادروا بتهنئة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وخاصة الدول التي تصدعت علاقاتها مع الولايات المتحدة وتراجعت تحت إدارة ترمب، بينما أثار فوزه أيضا قَلقًا لدى دوائر أخرى ناورت خلال إدارة سلفه ترمب لتمرير صفقات معينة.

وجاءت أولى مكالمات التهنئة من أفريقيا لجو بايدن من رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا الذي يرأس الاتحاد الأفريقي وتحدث باسم القارة بشكل عام، وقدَّم نفسه أيضا كرئيس بلاده التي تعاني ضغوطات أزمة كورونا إضافة إلى إرث الفصل العنصري.

رئيس جنوب أفريقيا تحدث مع بايدن عن شؤون أفريقيا

بايدن وأفريقيا

وسَّع بايدن، خلال حملاته الانتخابية تواصله ونائبته، كامالا هاريس مع الأفارقة، وأكد دعمه للمنحدرين من أصول أفريقية في الولايات المتحدة، وتبنى سياسات تتعلق بالاقتصاد والصحة والتعليم، وقضايا بالغة الأهمية للأفارقة كالهجرة وسياسة البلاد تجاه أفريقيا.

وبالنظر إلى مواطن القوة والضعف في سياسات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وطبيعة تعامل إدارة الرئيس السابق، دونالد ترمب يمكن القول إن سياسة بايدن مع أفريقيا ستكون استمرارا أو تحديثا لسياسة أوباما الذي حاول التعامل مع القارة كشريك.

وتتباين الفرص والمزايا التي ستتمتع بها الحكومات الأفريقية، حيث سيواجه بعضها ضغوطات وانتقادات من قبل إدارة بايدن حول تراجع الحريات وقمع الاحتجاجات وأنشطة المعارضين بحسب الكاتب.

وكانت الذكرى التي تركتها حكومة دونالد ترمب، في ذاكرة الكثيرين بأفريقيا شديدة السلبية، بدءًا من فرضه حظر السفر على دول مسلمة مرورا بقلَّة احترامه للسود ووصفه الدول الأفريقية بـ”الأوكار القذرة”.

وظلّ منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية -أعلى منصب خاص بأفريقيا في حكومة الولايات المتحدة شاغرا- بينما اقترح ترمب تخفيضًا كبيرًا في الميزانية الوحيدة التي قدمها إلى الكونغرس في البرامج الأمريكية بأفريقيا.

سياسات بايدن في أفريقيا قد تكون مواصلة لسياسات أوباما(رويترز)

وبعض الخطوات التي اتخذها الرئيس بايدن منذ توليه السلطة، في يناير/كانون الثاني 2021، تلامس الدول الأفريقية بشكل مباشر، وتعزز الأجندة الأفريقية على الصعيد العالمي.

وقد أيد بايدن أيضًا اختيار الاقتصادية والوزيرة النيجيرية السابقة، نغوزي أوكونجو-إيويالا، في منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، مُنهِيًا بذلك الصدام الذي خلَّفه ترمب برفضه للاقتصادية النيجيرية وتأييده لوزيرة التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية.

وفي كلمته أثناء المشاركة في القمة الرابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي حول جائحة كورونا، جدَّد الرئيس، جو بايدن، التزامه بالدبلوماسية النشطة والتعددية للتعاون في حل التحديات الرئيسية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي من خلال القيم الديمقراطية الأساسية لأمريكا والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم.

ويعني ما سبق أن دولًا مثل إثيوبيا ستستفيد بشكل كبير من إدارة بايدن فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث قررت وزارة الخارجية الأمريكية، في يوم 19 فبراير/شباط، إلغاء سياسة ترمب التي ربطت المساعدات الأمريكية لإثيوبيا مع موقفها من السد.

ويُستنتج من تصريحات بايدن ومسؤوليه أن إدارته ستبتعد عن التعامل الأحادي مع دول القارة، وهذا النهج سيعطي مبادرة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية دفعة قوية، كما سيعزز دور المجموعات الإقليمية.

صدام مع الصين

يقول الكاتب إنه من المحتمل أن تصطدم الولايات المتحدة الأمريكية تحت حكم بايدن مع الصين وروسيا، وسيؤدي ذلك في حال حدوثه إلى الإضرار بالمصالح الأفريقية، أو فتح مجال الاستغلال والبدائل للدول الأفريقية لتحقيق أولوياتها ومصالحها من أي طرف من الأطراف الثلاثة.

وقد أقرَّت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، حاجة الولايات المتحدة إلى منافسة أسلوب التحكم الاقتصادي الصيني حول العالم وبناء شراكات متميزة عن مبادرة الحزام والطريق الصينية.

ويعني تبني نهج التحالفات والتعددية من قبل جو بايدن، في سياساته الخارجية أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتعاون مع هيئات وتحالفات في مجال الأمن وحملات مكافحة الحركات المسلحة.

وفي حالة أفريقيا، هناك تعاون بين فرنسا وأمريكا في منطقة الساحل وقد يواصل بايدن سياسات سلفه الذي ركز بشكل مفرط على المسائل الأمنية التي لا تأتي في أغلب الأحيان بنتائج مثمرة وتؤجج وجهات نظر سلبية من الأفارقة تجاه فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويختم الكاتب بالقول “ردود أفعال الدول الأفريقية من فوز الرئيس، بايدن، متباينة حسب مواقفها من الإدارة السابقة، وأن الموقف السائد هو الشعور بالارتياح، ومع ذلك، فإن تأكيد الولايات المتحدة على إقامة شراكتها وفق مبادئ ترفضها دول أفريقية، وحقيقة أن لقاحات كورونا ستوجه علاقات القارة الجديدة مع الخارج، كلها تفيد بأن للصين اليد العليا في القارة وأن للحكومات الأفريقية بدائل في حال تعارض الأولويات الأمريكية مع مصالح الحكومات الأفريقية، وأن المصلحة الأفريقية تتطلب من حكومات دول القارة مراجعة حساباتها وإعادة ترتيب أولوياتها بغضِّ النظر عن اهتمام إدارة بايدن بما يجري في إفريقيا”.