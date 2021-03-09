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ماذا قالت أبرز الصحف البريطانية عن مقابلة ميغان وهاري؟

ردود أفعال الصحف البريطانية بعد مقابلة ميغان وهاري مع أوبرا وينفري (الأناضول)
ردود أفعال الصحف البريطانية بعد مقابلة ميغان وهاري مع أوبرا وينفري (الأناضول)
9/3/2021-|آخر تحديث: 9/3/202105:21 PM (مكة المكرمة)

هيمنت التداعيات التي أعقبت مقابلة دوق ودوقة ساسكس التلفزيونية مع أوبرا وينفري الصفحات الأولى لصحف بريطانيا بعد الصدمة الشديدة من محتوى المقابلة.

وجاء عنوان صحيفة الغارديان الرئيسي، اليوم الثلاثاء، كالتالي “القصر في أزمة بعد ادعاء العنصرية المدمر”، وذلك بعد أن قالت ميغان إن العائلة المالكة وجهت لهاري أسئلة حول مدى قتامة بشرة ابنهم آرشي عند ولادته.

ورغم أن الزوجين لم يحددا في المقابلة أي فرد من أفراد الأسرة طرح هذا السؤال، إلا أن أوبرا قالت أمس الإثنين إنها ليست الملكة ولا الأمير فيليب.

وجاء عنوان صحيفة الإنبدندت مشابهًا “القصر يواجه أزمة بعد اتهامات بالعنصرية”، بينما قالت صحيفة التايمز إن القصر يشهد “اضطرابات بسبب ادعاءات ميغان”.

وركزت صحيفة التلغراف على رد الولايات المتحدة، إذ قال الرئيس جو بايدن عن ميغان “لقد أظهرت الدوقة شجاعة”.

ونقلت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، تعليقات بايدن في مؤتمر صحفي أمس الإثنين، قائلة إن الرئيس والسيدة الأولى جيل بايدن شعرا “أن تحدث أي شخص عن صراعاته مع صحته العقلية وإخباره بقصته الشخصية أمرا يتطلب شجاعة”.

أما صحيفة الديلي ميل فتسألت “ماذا فعلًا؟”  في إشارة إلى ميغان وهاري وليس العائلة المالكة، وسبق السؤال عنوان “اتهامات سامة. دعاوى عنصرية حارقة ضد أسرتهم. القصر يترنح والملكة، 94 عاما، في محادثات طارئة بعد تلك المقابلة اللاذعة”.

ووصفت صحيفة ذا ميرور الأزمة بأنها الأسوأ منذ 85 عامًا، في إشارة إلى تنازل إدوارد الثامن عن العرش عام 1936 وزواجه اللاحق من المطلقة الأمريكية واليس سيمبسون، بينما ركزت صحيفة مترو على الإيجابيات بنشرها صورة لأسرة ميغان وهاري مع تعليق “نحن الأربعة فقط وحدنا الآن”.

وركزت صحيفة يوركشاير بوست على رد رئيس الوزراء بوريس جونسون على الخبر، أو عدم رده بالأحرى. إذ قال إنه “من المحتمل ألا يشاهد” المقابلة عند بثها لأول مرة، واختار التركيز على طرح اللقاح بدلا منها.

وتناولت صحيفة ديلي إكسبريس – في صفحتها الرئيسية زعم ميغان بأن دوقة كامبريدج جعلتها تبكي قبل زفافها، ونشرت الصحيفة صورة للملكة مع العنوان الرئيسي “حزينة للغاية لأن الأمور وصلت لهذا الحد”.

المصدر : الغارديان البريطانية

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