ماذا قالت أبرز الصحف البريطانية عن مقابلة ميغان وهاري؟

أكدت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري أن الملكة إليزابيث الثانية وزوجها لم يشاركا في أحاديث دارت في العائلة الملكية البريطانية تبلغ خلالها الأمير هاري عن “مخاوف” إزاء لون بشرة طفله المنتظر
هيمنت التداعيات التي أعقبت مقابلة دوق ودوقة ساسكس التلفزيونية مع أوبرا وينفري الصفحات الأولى لصحف بريطانيا بعد الصدمة الشديدة من محتوى المقابلة.
وجاء عنوان صحيفة الغارديان الرئيسي، اليوم الثلاثاء، كالتالي “القصر في أزمة بعد ادعاء العنصرية المدمر”، وذلك بعد أن قالت ميغان إن العائلة المالكة وجهت لهاري أسئلة حول مدى قتامة بشرة ابنهم آرشي عند ولادته.
Guardian front page, Tuesday 9 March 2021: Palace in crisis following devastating racism claim pic.twitter.com/w0grEo25db
— Guardian news (@guardiannews) March 8, 2021
ورغم أن الزوجين لم يحددا في المقابلة أي فرد من أفراد الأسرة طرح هذا السؤال، إلا أن أوبرا قالت أمس الإثنين إنها ليست الملكة ولا الأمير فيليب.
وجاء عنوان صحيفة الإنبدندت مشابهًا “القصر يواجه أزمة بعد اتهامات بالعنصرية”، بينما قالت صحيفة التايمز إن القصر يشهد “اضطرابات بسبب ادعاءات ميغان”.
Tomorrow's @independent front page #tomorrowspaperstoday To subscribe to the Daily Edition https://t.co/koJc3LN1ax pic.twitter.com/JmqIGXOhIq
— Thair Shaikh (@ThairShaikh) March 8, 2021
Tuesday’s Times: “Palace in turmoil over Meghan’s racism claims” #BBCPapers #TomorrowsPapersToday https://t.co/7FuHsAa3Vz pic.twitter.com/jT3cjFPW6e
— BBC News (UK) (@BBCNews) March 8, 2021
وركزت صحيفة التلغراف على رد الولايات المتحدة، إذ قال الرئيس جو بايدن عن ميغان “لقد أظهرت الدوقة شجاعة”.
ونقلت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، تعليقات بايدن في مؤتمر صحفي أمس الإثنين، قائلة إن الرئيس والسيدة الأولى جيل بايدن شعرا “أن تحدث أي شخص عن صراعاته مع صحته العقلية وإخباره بقصته الشخصية أمرا يتطلب شجاعة”.
Tomorrow’s Telegraph front page: “Duchess has shown courage, says Biden”
📩 Sign up for the Front Page newsletter: https://t.co/QHsh1NXonI#TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/0GULI3D4KA
— The Telegraph (@Telegraph) March 8, 2021
أما صحيفة الديلي ميل فتسألت “ماذا فعلًا؟” في إشارة إلى ميغان وهاري وليس العائلة المالكة، وسبق السؤال عنوان “اتهامات سامة. دعاوى عنصرية حارقة ضد أسرتهم. القصر يترنح والملكة، 94 عاما، في محادثات طارئة بعد تلك المقابلة اللاذعة”.
Tuesday's @DailyMailUK #MailFrontPages pic.twitter.com/LOs0mBuorQ
— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 8, 2021
ووصفت صحيفة ذا ميرور الأزمة بأنها الأسوأ منذ 85 عامًا، في إشارة إلى تنازل إدوارد الثامن عن العرش عام 1936 وزواجه اللاحق من المطلقة الأمريكية واليس سيمبسون، بينما ركزت صحيفة مترو على الإيجابيات بنشرها صورة لأسرة ميغان وهاري مع تعليق “نحن الأربعة فقط وحدنا الآن”.
Tuesday’s Mirror: “Worst Royal crisis in 85 years” #BBCPapers #TomorrowsPapersToday https://t.co/7FuHsAa3Vz pic.twitter.com/DMOkipzWBO
— BBC News (UK) (@BBCNews) March 8, 2021
Tomorrow's paper tonight 📰
JUST THE FOUR OF US NOW 👨👩👧👦
After Interview That's Torn Apart The Royals, Pregnant Meghan And Harry A Picture of Bliss With Archie 📷#TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/QtPHKHYhIc
— Metro (@MetroUK) March 8, 2021
وركزت صحيفة يوركشاير بوست على رد رئيس الوزراء بوريس جونسون على الخبر، أو عدم رده بالأحرى. إذ قال إنه “من المحتمل ألا يشاهد” المقابلة عند بثها لأول مرة، واختار التركيز على طرح اللقاح بدلا منها.
Tuesday’s YORKSHIRE POST: “PM keeps distance in Royal row” #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/31ehf4Q27L
— Allie Hodgkins-Brown (@AllieHBNews) March 8, 2021
وتناولت صحيفة ديلي إكسبريس – في صفحتها الرئيسية زعم ميغان بأن دوقة كامبريدج جعلتها تبكي قبل زفافها، ونشرت الصحيفة صورة للملكة مع العنوان الرئيسي “حزينة للغاية لأن الأمور وصلت لهذا الحد”.
Tuesday’s Express: “So sad it has come to this” #BBCPapers #TomorrowsPapersToday https://t.co/7FuHsAa3Vz pic.twitter.com/2Y3kkM3dpo
— BBC News (UK) (@BBCNews) March 8, 2021