ماذا قالت أبرز الصحف البريطانية عن مقابلة ميغان وهاري؟

هيمنت التداعيات التي أعقبت مقابلة دوق ودوقة ساسكس التلفزيونية مع أوبرا وينفري الصفحات الأولى لصحف بريطانيا بعد الصدمة الشديدة من محتوى المقابلة.

وجاء عنوان صحيفة الغارديان الرئيسي، اليوم الثلاثاء، كالتالي “القصر في أزمة بعد ادعاء العنصرية المدمر”، وذلك بعد أن قالت ميغان إن العائلة المالكة وجهت لهاري أسئلة حول مدى قتامة بشرة ابنهم آرشي عند ولادته.

Guardian front page, Tuesday 9 March 2021: Palace in crisis following devastating racism claim pic.twitter.com/w0grEo25db

ورغم أن الزوجين لم يحددا في المقابلة أي فرد من أفراد الأسرة طرح هذا السؤال، إلا أن أوبرا قالت أمس الإثنين إنها ليست الملكة ولا الأمير فيليب.

وجاء عنوان صحيفة الإنبدندت مشابهًا “القصر يواجه أزمة بعد اتهامات بالعنصرية”، بينما قالت صحيفة التايمز إن القصر يشهد “اضطرابات بسبب ادعاءات ميغان”.

Tomorrow's @independent front page #tomorrowspaperstoday

وركزت صحيفة التلغراف على رد الولايات المتحدة، إذ قال الرئيس جو بايدن عن ميغان “لقد أظهرت الدوقة شجاعة”.

ونقلت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، تعليقات بايدن في مؤتمر صحفي أمس الإثنين، قائلة إن الرئيس والسيدة الأولى جيل بايدن شعرا “أن تحدث أي شخص عن صراعاته مع صحته العقلية وإخباره بقصته الشخصية أمرا يتطلب شجاعة”.

Tomorrow's Telegraph front page: "Duchess has shown courage, says Biden"

Tomorrow’s Telegraph front page: “Duchess has shown courage, says Biden”

أما صحيفة الديلي ميل فتسألت “ماذا فعلًا؟” في إشارة إلى ميغان وهاري وليس العائلة المالكة، وسبق السؤال عنوان “اتهامات سامة. دعاوى عنصرية حارقة ضد أسرتهم. القصر يترنح والملكة، 94 عاما، في محادثات طارئة بعد تلك المقابلة اللاذعة”.

ووصفت صحيفة ذا ميرور الأزمة بأنها الأسوأ منذ 85 عامًا، في إشارة إلى تنازل إدوارد الثامن عن العرش عام 1936 وزواجه اللاحق من المطلقة الأمريكية واليس سيمبسون، بينما ركزت صحيفة مترو على الإيجابيات بنشرها صورة لأسرة ميغان وهاري مع تعليق “نحن الأربعة فقط وحدنا الآن”.

Tomorrow's paper tonight 📰

JUST THE FOUR OF US NOW 👨‍👩‍👧‍👦

After Interview That's Torn Apart The Royals, Pregnant Meghan And Harry A Picture of Bliss With Archie 📷#TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/QtPHKHYhIc

— Metro (@MetroUK) March 8, 2021