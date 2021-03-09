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شاهد: لحظة هدم مسجد جديد شمالي مصر والسبب “توسعة طريق”

9/3/2021-|آخر تحديث: 9/3/202101:09 PM (مكة المكرمة)

وثق مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة هدم السلطات المصرية مسجد الشهيد عيد رزق عبد ربه في قرية الدرملي التابعة لمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة شمالي مصر.

وصاحب المقطع تعليقات غاضبة من أهالي القرية الذين استنكروا القرار وطالبوا باستثناء المسجد من الهدم.

يذكر أن السلطات المصرية هدمت منذ العام الماضي أكثر من 100 مسجد على هذا الطريق حيث تتم عمليات توسعة وتطوير لمحور المحمودية الذي يربط بين محافظة الإسكندرية ووسط الدلتا.

وتثير عمليات هدم المساجد والمنازل غضبا واسعا في الشارع المصري، وكان قد تظاهر العشرات من سكان منطقة المرج الجديدة قبل يومين احتجاجا على قرار السلطات المصرية إزالة 16 برجا سكنيا مرخصا دون توفير بديل مناسب لسكان هذا الأبراج.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أطلقت الشرطة المصرية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين من أهالي قرية زرقون بالمحمودية بعد تجمع عدد كبير من الأهالي للتعبير عن رفضهم قرار السلطات المصرية هدم مساجد وبيوت بالمنطقة بحجة استكمال مشروع محور المحمودية.

وهدمت السلطات المصرية في العام الماضي عددا كبيرا من البيوت والمساجد بحجة التطوير أو بدعوى مخالفتها قواعد البناء، وتوعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستخدام الجيش لهدم المباني المخالفة إذا تطلب الأمر ذلك، وخرجت آنذاك احتجاجات تعبر عن الاحتقان الداخلي في البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر

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