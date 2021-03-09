“المريخ على الأرض”.. بحيرة تركية قد تحمل دلالة على حياة بالكوكب الأحمر (فيديو)

يستخدم علماء يبحثون عن أي دلالة على وجود حياة على الكوكب البعيدة، بيانات جمعتها مهمة أقرب إلينا كثيرًا من الفضاء.. فهي توجد ببحيرة (سالدا) في جنوب غرب تركيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتفقد فيه المركبة (برسيفيرانس) الفضائية التابعة لوكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) سطح الكوكب الأحمر-المريخ بحثًا عن وجود حياة.

تقول ناسا إن ترسيبات المعادن والصخور في بحيرة سالدا التركية هي الأقرب لتلك الموجودة في فوهة جيزيرو التي هبطت فيها مركبتها قبل أسابيع والتي يُعتقد أنها كانت ذات يوم مغمورة بالماء.

ترسيبات المعادن والصخور أقرب للموجودة في جيزيرو (رويترز)

ترسيبات المعادن في سالدا

وقد تساعد البيانات التي أمكن جمعها من بحيرة سالدا العلماء الذين يبحثون عن آثار متحجرة لحياة ميكروبية في المواد التي يعتقد أنها ترسبت حول الدلتا والبحيرة المختفية منذ زمن بعيد.

يقول توماس زِربوكِن العالم بوكالة ناسا إن بحيرة سالدا “نظير قوي يمكننا من خلاله التعلم والتقصي”.

وأعد فريق من علماء الكواكب الأمريكيين والأتراك بحثًا في عام 2019 على ضفاف البحيرة التي توصف بأنها مالديف التركية بسبب مياهها اللازوردية وشواطئها البيضاء.

ويعتقد العلماء أن الرواسب المحيطة بالبحيرة نتجت عن تآكل تلال كبيرة ساهمت كائنات ميكروبية في تشكيلها.

بحيرة سالدا “مالديف التركية” رويترز

البحيرة تساعد في دراسة المريخ

وهم يقارنون كذلك الرواسب على شاطئ سالدا بالمعادن الكربونية -وهي التي تكونت من ثاني أكسيد الكربون والماء اللازم للحياة- التي رُصدت على حواف فوهة جيزيرو.

وقال زربوكن “عندما نجد شيئا عن طريق برسيفيرانس يمكننا العودة إلى بحيرة سالدا للنظر فعليًا إلى العمليتين وإلى التشابهات والاختلافات أيضًا”.

وأوضح بالقول “لذلك نحن سعداء حقيقة بوجود هذه البحيرة، لأنني أظن أنها ستظل تحت دراستنا لفترة طويلة”.

وعينات الصخور المأخوذة من تربة المريخ ستُخزن على سطحه لحين نقلها إلى الأرض من خلال بعثتين ربما بحلول عام 2031.