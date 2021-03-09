البث الحي
الأخبار

أذهل السائحين.. ماذا فعل بطريق للهروب من حيتان قاتلة؟ (فيديو)

لحظة نجاح البطريق في القفز والصعود على متن القارب وسط فرحة السائحين (مواقع التواصل)
لحظة نجاح البطريق في القفز والصعود على متن القارب وسط فرحة السائحين (مواقع التواصل)
9/3/2021

أظهر مقطع متداول نجاة بطريق من الموت المحقق في أنتاركتيكا (القارة التي تغطي القطب الجنوبي) بعد مطاردة حيتان قاتلة له من خلال قفزه في زورق مليء بالسياح.

وقفز طائر البطريق البحري -الذي لا يستطيع الطيران- مرارًا وتكرارًا من الماء إلى القارب في مطاردة درامية دارت بالقرب منه قبل أن يقفز على متنه فأمتع الركاب المذهولين.

وتُظهر اللقطات البطريق وهو يقفز في المياه الجليدية أثناء مطاردة الحيتان المفترسة له، ثم حاول البطريق الصعود إلى أحد القوارب بحثًا عن الأمان، لكنه هبط على مسافة قصيرة وارتد عن جانب السفينة وعاد إلى البحر.

وبعد ثوانٍ، نجح البطريق في تجاوز حافة القارب وساعده السائحون المبتهجون على متنه.

وكان مدون السفر (مات كارستن)، البالغ من العمر 40 عامًا، وزوجته آنا، 32 عامًا، يقومان بجولة عبر الجبال الجليدية في مضيق جيرلاش في أنتاركتيكا، عندما سبحت مجموعة كبيرة من حيتان (الأوركا) القاتلة بجانب قاربهم.

فرصدت هذه الحيتان المفترسة بطريقًا من فصيلة (غينتو) يسبح في مكان قريب وقامت بمطاردته بينما انطلق البطريق بين القوارب السياحية.

وقال (مات) في تصريحات للصحافة “كان أمرًا مثيرًا جدًا أن أرى هذا شخصيًا، إذ كان أشبه بمشاهدة حلقة لناشيونال جيوغرافيك من الموقع. أعتقد أن البطريق كان مرتاحًا جدًا لهذا الهروب”.

وأضاف “فشل البطريق في البداية، وسقط مرة أخرى في الماء، لكنه نجح في المحاولة الثانية، وظلت حيتان الأوركا تتابع القارب لفترة ثم استسلموا في النهاية تاركين البطريق بأمان مع أصدقائه الجدد”.

وتابع “وبعد الإبحار قليلًا، قال البطريق وداعًا للقارب وعاد إلى المياه الجليدية”.

المصدر : ديلي ميل

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

كورونا وحرب اللقاحات.. أمريكا تتهم روسيا بالتضليل وسعي أوربي لتسريع حملة التطعيم

الاتحاد الأوربي يسرع عمليات التطعيم من الفيروس (رويترز)

إثر “تسريب مجتزأ”.. وليد جنبلاط يعتذر عن الإساءة لدول خليجية

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط

سياسي لبناني: الأحزاب تستغل الاحتجاجات لغايات خاصة.. وقائد الجيش: الشعب جاع (فيديو)

متظاهرون يغلقون طريقا بإطارات محترقة خلال احتجاج على هبوط العملة اللبنانية وتزايد الصعوبات الاقتصادية في لبنان (رويترز)

شاهد: لحظة هدم مسجد جديد شمالي مصر والسبب “توسعة طريق”

لحظة هدم مسجد الشهيد عيد زرق عبدربه بقريه الدرملي بمحافظة البحيرة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

عبود العمري.. ناشط أردني يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته وفيديو يوثق لحظاته الأخيرة

الناشط الأردني عبود العمري (مواقع التواصل)

بعد مقابلة أثارت ردود أفعال واسعة.. البيت الأبيض يشيد بـ “شجاعة” ميغان وهاري

الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل مع طفلهما (رويترز)

بعد اتهامات ميغن ماركل.. ما هي أبرز الأزمات في تاريخ العائلة الملكية البريطانية (صور)

الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري خلال المقابلة مع الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل (غيتي)

بشرى لنحو 40 ألف شخص.. أمريكا تطلب ممن رُفضت تأشيرات دخولهم بعهد ترمب معاودة التقديم

الرئيس الأمريكي جو بايدن (غيتي)