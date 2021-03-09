أذهل السائحين.. ماذا فعل بطريق للهروب من حيتان قاتلة؟ (فيديو)

أظهر مقطع متداول نجاة بطريق من الموت المحقق في أنتاركتيكا (القارة التي تغطي القطب الجنوبي) بعد مطاردة حيتان قاتلة له من خلال قفزه في زورق مليء بالسياح.

وقفز طائر البطريق البحري -الذي لا يستطيع الطيران- مرارًا وتكرارًا من الماء إلى القارب في مطاردة درامية دارت بالقرب منه قبل أن يقفز على متنه فأمتع الركاب المذهولين.

وتُظهر اللقطات البطريق وهو يقفز في المياه الجليدية أثناء مطاردة الحيتان المفترسة له، ثم حاول البطريق الصعود إلى أحد القوارب بحثًا عن الأمان، لكنه هبط على مسافة قصيرة وارتد عن جانب السفينة وعاد إلى البحر.

وبعد ثوانٍ، نجح البطريق في تجاوز حافة القارب وساعده السائحون المبتهجون على متنه.

وكان مدون السفر (مات كارستن)، البالغ من العمر 40 عامًا، وزوجته آنا، 32 عامًا، يقومان بجولة عبر الجبال الجليدية في مضيق جيرلاش في أنتاركتيكا، عندما سبحت مجموعة كبيرة من حيتان (الأوركا) القاتلة بجانب قاربهم.

فرصدت هذه الحيتان المفترسة بطريقًا من فصيلة (غينتو) يسبح في مكان قريب وقامت بمطاردته بينما انطلق البطريق بين القوارب السياحية.

وقال (مات) في تصريحات للصحافة “كان أمرًا مثيرًا جدًا أن أرى هذا شخصيًا، إذ كان أشبه بمشاهدة حلقة لناشيونال جيوغرافيك من الموقع. أعتقد أن البطريق كان مرتاحًا جدًا لهذا الهروب”.

وأضاف “فشل البطريق في البداية، وسقط مرة أخرى في الماء، لكنه نجح في المحاولة الثانية، وظلت حيتان الأوركا تتابع القارب لفترة ثم استسلموا في النهاية تاركين البطريق بأمان مع أصدقائه الجدد”.

وتابع “وبعد الإبحار قليلًا، قال البطريق وداعًا للقارب وعاد إلى المياه الجليدية”.