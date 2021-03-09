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شاهد: إنقاذ فيل رضيع علق داخل حوض مياه

حاول الفيلة إخراج الفيل الرضيع من الحوض دون جدوى (مواقع التواصل)
حاول الفيلة إخراج الفيل الرضيع من الحوض دون جدوى (مواقع التواصل)
9/3/2021

نشر حساب محمية “شيلدريك للحياة البرية” في كينيا عبر حسابه بموقع تويتر مقطع فيديو يوثق عملية إنقاذ عمال المحمية لفيل رضيع علق بأحد أحواض المياه داخل المحمية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة ليلية قبل نحو أسبوع محاولة الفيلة إخراج الفيل الرضيع من الحوض دون جدوى، ليتدخل عمال المحمية ويتمكنوا من إنقاذ الفيل الرضيع والتأكد من عودته إلى القطيع.

وتعد منظمة “ديفيد شيلدريك للحياة البرية” إحدى المنظمات الغير الربحية التي تعمل على إنقاذ وإعادة تأهيل ورعاية الأفيال في كينيا منذ تأسيسها في عام 1977.

ويقدر بعض المدافعين عن البيئة عدد الأفيال المتبقية في أفريقيا بحوالي 350 ألف فيلا، ويُقتل حوالي 10 إلى 15 ألف فيل كل عام على يد الصيادين للحصول على أنيابهم لتجارة العاج.

ووفق الأمم المتحدة، فإن قرابة الـ100 ألف من الفيلة الأفريقية قُتلت بين عامي 2010-2012، ما أدّى لانخفاض أعدادها في العالم بنسبة 62%.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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