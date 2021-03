شاهد: إنقاذ فيل رضيع علق داخل حوض مياه

نشر حساب محمية “شيلدريك للحياة البرية” في كينيا عبر حسابه بموقع تويتر مقطع فيديو يوثق عملية إنقاذ عمال المحمية لفيل رضيع علق بأحد أحواض المياه داخل المحمية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة ليلية قبل نحو أسبوع محاولة الفيلة إخراج الفيل الرضيع من الحوض دون جدوى، ليتدخل عمال المحمية ويتمكنوا من إنقاذ الفيل الرضيع والتأكد من عودته إلى القطيع.

#Elephant calf stuck in a water trough is rescued and reunited with its mother. The full operation (which has a happy ending) was captured on our night-vision cameras. Read the full story at: https://t.co/Laa5TQG88K pic.twitter.com/9PKhvigUlH

