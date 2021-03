البحرين.. بيان للكونغرس الأمريكي من سيناتور بارز ومطالب بالإفراج عن 6 معتقلين تعسفيا

قدم السيناتور الديمقراطي عن ولاية أوريغون الأمريكية رون وايدن بيانًا لسجل الكونغرس تناول فيه قمع البحرين للمتظاهرين السلميين في الذكرى العاشرة للحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين.

وقال السيناتور وايدن في البيان، موجها حديثه للرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه قبل 10 سنوات انضم مواطنون بحرينيون إلى العديد من الشعوب الأخرى في منطقة الشرق الأوسط فيما بات يعرف بالربيع العربي وهو اندلاع احتجاجات شعبية ودعوات للإصلاح والديمقراطية انتشرت في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف السيناتور أن الاحتجاجات في البحرين حافظت على سلميتها إذ سارت العائلات معًا، وتجمعوا في دوار اللؤلؤة بالعاصمة المنامة، وحثوا الملك على منح حقوق اقتصادية وسياسية أكبر، خاصة للأغلبية الشيعية في البحرين.

وتابع “كان بإمكان الملك الرد على هذه الاحتجاجات السلمية بالحوار أو المناقشة، لكنه لم يفعل. إذ هاجمت قوات أمن الدولة المتظاهرين، ما أدى إلى بدء موجة من العنف والقمع”.

.@RonWyden Submits Statement for the Record on the 10th Anniversary of the Pro-Democracy Movement in Bahrain https://t.co/0PhCkP2Udg

— ADHRB (@ADHRB) March 8, 2021