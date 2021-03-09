بعد واقعة المتحرش بطفلة المعادي.. شيخ الأزهر يعلق

طالب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، اليوم الثلاثاء، بإنزال أشد العقوبات الرادعة على المتورطين في جرائم التحرش.

جاء ذلك وفق بيان له بالتزامن مع غضب شعبي متصاعد من واقعة تحرش رجل بطفلة في ضاحية المعادي جنوبي العاصمة القاهرة.

وقال الطيب: “التحرش بالأطفال سلوك منحرف محرم، تأباه النفوس السوية، وتجرمه الشرائع والقوانين كافة.. السُّعَار المحموم والمذموم الذي بات ينتشرُ واقعيًّا وافتراضيًّا يستوجب أشد العقوبات الرادعة”.

وأضاف البيان “التحرش بالأطفال ظاهرة كريهة منافية للإنسانية والسَّلام والمروءةِ”، داعيا إلى تشديد الرقابة على المتحرشين والإبلاغ عنهم، وتوعية الأطفال بأفعالهم الإجرامية، ورفع الوعي بجريمة التحرش كسلوك مشين.

كما طالب شيخ الأزهر بـ” مواجهة الظاهرة من خلال المناهج الدراسية والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وأماكن تواجد الأطفال”، مؤكدا أن السلبية تجاه المتحرش ممقوتة والواجب منعه وتسليمه للجهات المسؤولة.

وأمس الإثنين، التقطت كاميرا مراقبة بمدخل أحد العقارات بضاحية المعادي مشهد لرجل يستدرج طفلة عمرها نحو 5 سنوات ويتحرش بها، قبل أن تخرج سيدة من شقة وتقوم بتعنيفه وطرده خارج العقار.

احتفاء

وتداول مئات المغردين، عبر منصات التواصل الاجتماعي، المقطع المصور، تحت هاشتاغ باسم “التحرش بطفلة المعادي”، مطالبين السلطات بسرعة توقيف المتهم وتقديمه للمحاكمة، مقابل الاحتفاء بالسيدة التي تصدت له.

واستنكر مغردون محاولات البعض للتعتيم على الجريمة بداعي “الستر” مؤكدين أنه من الواجب تصدير نماذج العقاب لهذه الجرائم لتصبح رادعا بحد ذاتها.

وعام 2014، غلظت السلطات المصرية عقوبة جريمة التحرش لتصل إلى الحبس 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه (نحو 170 دولارا)، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه (نحو 280 دولارا). لكن منظمات مدنية لا تزال ترى العقوبة مخففة، وتطالب بتشديدها.

التحرش بالأطفال في كثير من الأحيان يسبب اضطرابات نفسية مدمرة تدوم بقية العمر.

التحرش بالأطفال إفساد في الأرض و عقوبة المفسد العادلة يجب أن تكون قاسية ورادعة. #متحرش_الاطفال #متحرش_المعادي — Fadel Soliman (@FadelSoliman) March 9, 2021

ونحب نختم اليوم العالمي للمراة بصورة بطله من ملايين البطلات اللي عايشين وسطنا. شجاعه انسانيه شرف وايجابيه وشهامه. انقذت البنت والطفوله البريئه من وحش قذر مغتصب. وارسلت تحذير للجميع من المسوخ اللي عايشه مابينا

ربنا يحفظ بناتنا واولادنا#شكراً_مريم_منقذة_الطفله #متحرش_الاطفال pic.twitter.com/UZKR2qLTlH — Mahmoud Fayez (@mahmoudelfayez) March 9, 2021

ولا يهمكم من الناس اللي ضد نشر صورة او اسم المتحرش لما حصل حادث تحرش لطفلة قريبتي من كام سنة و اعلنت اسمه اتهاجمت و قالوا لما يتحاكم ،، هو اخد حكم ساعتها بس سنة واحدة بس و ده صورته واضحه .. حسبي الله و نعم الوكيل فيديو قاسي #متحرش_الاطفال — ‏﮼رغدة﮼السعيد (@RaghdaaElSaeed) March 9, 2021

الفتاة الشجاعة اللي في الصورة تعرضت لقهر من الدكتور صاحب المعمل بسبب نشرها فيديو المتحرش لا كمان رفض أنها تطلع وتتكلم للإعلام وبيهدد الجميع في المعمل بده .. موقف غريب ولا يقل عن تهمة المتحرش #متحرش_الاطفال #متحرش_المعادي pic.twitter.com/jHO4ySTV1D — محمد فتحي (@mfathy_) March 9, 2021