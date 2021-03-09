البث الحي
الأخبار

بعد واقعة المتحرش بطفلة المعادي.. شيخ الأزهر يعلق

شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)
شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)
9/3/2021-|آخر تحديث: 9/3/202106:35 PM (مكة المكرمة)

طالب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، اليوم الثلاثاء، بإنزال أشد العقوبات الرادعة على المتورطين في جرائم التحرش.

جاء ذلك وفق بيان له بالتزامن مع غضب شعبي متصاعد من واقعة تحرش رجل بطفلة في ضاحية المعادي جنوبي العاصمة القاهرة.

وقال الطيب: “التحرش بالأطفال سلوك منحرف محرم، تأباه النفوس السوية، وتجرمه الشرائع والقوانين كافة.. السُّعَار المحموم والمذموم الذي بات ينتشرُ واقعيًّا وافتراضيًّا يستوجب أشد العقوبات الرادعة”.

وأضاف البيان “التحرش بالأطفال ظاهرة كريهة منافية للإنسانية والسَّلام والمروءةِ”، داعيا إلى تشديد الرقابة على المتحرشين والإبلاغ عنهم، وتوعية الأطفال بأفعالهم الإجرامية، ورفع الوعي بجريمة التحرش كسلوك مشين.

كما طالب شيخ الأزهر بـ” مواجهة الظاهرة من خلال المناهج الدراسية والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وأماكن تواجد الأطفال”، مؤكدا أن السلبية تجاه المتحرش ممقوتة والواجب منعه وتسليمه للجهات المسؤولة.

وأمس الإثنين، التقطت كاميرا مراقبة بمدخل أحد العقارات بضاحية المعادي مشهد لرجل يستدرج طفلة عمرها نحو 5 سنوات ويتحرش بها، قبل أن تخرج سيدة من شقة وتقوم بتعنيفه وطرده خارج العقار.

احتفاء

وتداول مئات المغردين، عبر منصات التواصل الاجتماعي، المقطع المصور، تحت هاشتاغ باسم “التحرش بطفلة المعادي”، مطالبين السلطات بسرعة توقيف المتهم وتقديمه للمحاكمة، مقابل الاحتفاء بالسيدة التي تصدت له.

واستنكر مغردون محاولات البعض للتعتيم على الجريمة بداعي “الستر” مؤكدين أنه من الواجب تصدير نماذج العقاب لهذه الجرائم لتصبح رادعا بحد ذاتها.

وعام 2014، غلظت السلطات المصرية عقوبة جريمة التحرش لتصل إلى الحبس 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه (نحو 170 دولارا)، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه (نحو 280 دولارا). لكن منظمات مدنية لا تزال ترى العقوبة مخففة، وتطالب بتشديدها.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

شاهد: عبير موسي تقتحم مقر اتحاد علماء المسلمين في تونس

عبير موسي اتهمت المتواجدين في المقر بإحراق أوراق مهمة (موافع التواصل)

إثيوبيا تصعد من حدة موقفها بشأن الوساطة في قضية سد النهضة.. ما الجديد؟

سد النهضة الإثيوبي (رويترز)

السيسي يثير الجدل بـ”إعلان جمهورية جديدة” (فيديو)

السيسي يتفقد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة (مواقع محلية مصرية)

فرنسا ترفع النقاب عن أسرار احتلالها للجزائر

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (غيتي)
الأكثر قراءة

أذهل السائحين.. ماذا فعل بطريق للهروب من حيتان قاتلة؟ (فيديو)

لحظة نجاح البطريق في القفز والصعود على متن القارب وسط فرحة السائحين (مواقع التواصل)

الجزيرة مباشر ترصد تقدم الجيش اليمني وسيطرته على مناطق استراتيجية غربي تعز (فيديو)

الجيش الوطني اليمني تقدم عبر عدة خطوط وسيطر على عدد من القرى

مبعوث لأردوغان: الشعب التركي يحب مصر ومستعدون للوساطة في ملف سد النهضة (فيديو)

البروفيسور فيسال أوارغلو المبعوث الشخصي للرئيس التركي للعراق (الجزيرة مباشر)

شاهد: لحظة سقوط طلاب من الطابق الرابع بمبنى جامعي ومصرع 7