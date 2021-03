بعد مقابلة أثارت ردود أفعال واسعة.. البيت الأبيض يشيد بـ “شجاعة” ميغان وهاري

أشاد البيت الأبيض بـ “شجاعة” الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل غداة مقابلة مدوية لهما عبر محطة تلفزيونية أمريكية.

وقالت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية جين ساكي، خلال إفادة أمس الإثنين، إن “التحدث عن المعارك الشخصية بشأن مسائل الصحة العقلية ورواية قصص شخصية، يتطلبان شجاعةً”.

وأضافت المتحدثة أن هاري وزوجته أصبحا حاليًا “مواطنَين عاديَين، وقالت “لن نعطي أي تعليقات أخرى باسم الرئيس”.

وبعد مرور عام على تخلي الزوجين عن مسؤولياتهما في العائلة الملكية البريطانية ومغادرتهما إلى كاليفورنيا، تعكس اعترافاتهما خلال مقابلة مع الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري، صورة قاتمة عن الملكية البريطانية التي استهدفاها باتهامات بعدم الإحساس وبالعنصرية.

من جانبه قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن بوريس جونسون لم يشاهد المقابلة التلفزيونية التي جرى بثها خلال الليل “لكن أي أمور تطرأ بسبب المقابلة هي بالطبع شأن يخص القصر الملكي”.

وجاء ذلك في رد المتحدث على سؤال عن تصريحات ميغان التي قالت فيها إن فردا في الأسرة الملكية البريطانية أثار مخاوف من سمرة بشرة ابنها قبل مولده.

وقال “لديكم ما قاله رئيس الوزراء من قبل عن أن العنصرية ليس لها أي مكان على الإطلاق في هذه البلاد، قال ذلك في عدد من المناسبات”.

وقالت وزيرة الأطفال البريطانية فيكي فورد إنه لا مكان للعنصرية في المجتمع البريطاني، وذلك بعد المقابلة التي اتهمت فيها ميغن شخصًا ما في العائلة المالكة بإثارة القلق حول مدى سواد بشرة ابنهما آرتشي.

وأوضحت فورد أنها لم تشاهد المقابلة التي أجراها الزوجان مع المذيعة أوبرا لكنها قالت “لا مكان للعنصرية في مجتمعنا على الإطلاق”.

