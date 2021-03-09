بانتظار اللقاح السحري.. ما هي اللقاحات التي يجب المراهنة عليها أمام تحور كورونا؟

يعلق العلماء والباحثون في مجال الأوبئة آمال عريضة على مصل فعال وقادر على إبطال مفعول حالات التحورالتي تطال فيروس كورونا وتهدد بإضعاف فعالية اللقاحات الحالية. ولهذا يراهنون كثيرا على اللقاحات التي يسهل تكييفها مع حالات التحور المسجلة.

وقال إيف غودان عالم الأوبئة في المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا لوكالة فرانس برس “لست متأكدًا من أننا قد لا نضطر إلى تكرار حملة التطعيم في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل”.

وقد ظهرت خلال الأشهرالأخيرة الماضية نسخ متحورة من فيروس كورونا مختلفة عن النسخ التي تم تطوير اللقاحات الأولى ضدها.

ويُعد إحداها المتحور البريطاني الذي أدى إلى أغلب الإصابات الجديدة في فرنسا طوال الأسبوع الماضي.

وتطرح هذه النسخة في شكلها الحالي قضية انتشار العدوى بدلاً من مقاومة اللقاحات.

وتشير الدراسات الأولية إلى انخفاض فعالية أبرز اللقاحات المطروحة حاليًا، أمام النسخ المتحورة الأخرى، لا سيما النسخة التي ظهرت في جنوب إفريقيا.

وأمام هذا الوضع المتغير، يتعين معرفة نوع اللقاح الذي يمكننا الاعتماد عليه بشكل أكبر.

ويعمل لقاحا فايزر/ بايونتيك وموديرنا على استهداف تسلسل الحمض النووي الذي يدفع الخلايا إلى تصنيع البروتين الموجود في الفيروس من أجل تعويد الجهاز المناعي عليها. مع العلم أنه يمكن تصنيع هذه التسلسلات بسرعة كبيرة في المختبر.

وبالمقابل، يعتمد لقاحا أسترازينيكا وجونسون أند جونسون على تقنية الناقل الفيروسي. حيث يدمج المادة الجينية في الخلايا، مستخدماً في النقل فيروسًا موجودًا بالفعل، لكنه مختلف عن فيروس كورونا.

وكانت شركة موديرنا قد أطلقت تجارب سريرية على لقاح جديد، بينما لفتت استرازينيكا إلى أن مثل هذا الإجراء سيستغرق ستة أشهرعلى الأقل. وهي مهلة سريعة وفقًا للمعايير.

وقال إتيان ديكرولي، المتخصص في الفيروسات الناشئة في مركز البحوث العلمية الوطنية، “إننا لم نتوفر حتى الآن على لقاح سحري لا يحتاج إلى تعديل باستمرار. وآمل أن نتوصل للقاح عالمي لا يتطلب تعديلات على الإطلاق”.

وأضاف “إننا نحاول القيام بذلك منذ عشر سنوات ضد الأنفلونزا، ولم ننجح بعد.

وقال “الأمور ليست بهذه البساطة، فالفيروسات تميل مع مرور الوقت إلى التحور ما يسمح لها بالافلات من اللقاحات الموجودة”.