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“المرأة مكانها المطبخ”… برغر كينغ يفجر جدلا عالميا بسبب منحة دراسية (فيديو)

تطبيق برغر كينغ (الأناضول- أرشيف)
تطبيق برغر كينغ (الأناضول- أرشيف)
9/3/2021-|آخر تحديث: 9/3/202112:15 PM (مكة المكرمة)

أثار حساب الفرع البريطاني لسلسلة مطاعم برغر كينغ استفزاز المدونين بسبب تغريدة خاصة بيوم المرأة العالمي انتهج فيها أسلوب “التسويق بالصدمة”.

وسار حساب المطعم عكس التيار في هذا اليوم وكتب في تغريدة “المرأة مكانها المطبخ”، ثم سارع بالاستدراك في تغريدة أخرى قال فيها “النساء مكانهن المطبخ إن كن يردن ذلك بالطبع، إلا أن 20% فقط من الطهاة هم من النساء”.

وأضاف الحساب “نحن في مهمة لتغيير النسبة بين الجنسين في صناعة المطاعم من خلال تمكين الموظفات من متابعة مهنة الطهي. نحن فخورون بإطلاق برنامج جديد للمنح الدراسية سيساعد موظفات برغر كينغ على تحقيق أحلامهن في الطهي!”.

ورغم طريقة التسويق للمطعم والتي وصفها البعض بالذكية إلا أنها لم تنل استحسان كثير من المدونين والمدونات، وواجه المطعم سيلًا من الانتقادات والمطالبات بحذف التغريدة.

ورأى آخرون أن يوم المرأة العالمي ليس أفضل يوم للإعلان عن برنامج للمنح الدراسية على هذا النحو الذي جرى بالتغريدة.

واستجاب حساب برغر كينغ بالفعل للمطالبات وحذف التغريدة، ثم كتب سلسلة تغريدات للاعتذار قال فيها “نحن نسمعكم. لقد أخطأنا في تغريدتنا الأولى ونحن آسفون. كان هدفنا هو لفت الانتباه إلى حقيقة أن 20٪ فقط من الطهاة المحترفين في مطابخ المملكة المتحدة هم من النساء، وللمساعدة في تغيير ذلك من خلال تقديم منح دراسية للطهي. سنفعل أفضل في المرة القادمة”.

وكتبت رندا أحمد “يبدو أن مدير العلاقات العامة لسلسلة الوجبات السريعة أدلى بالتعليق المثير للجدل على تويتر عن قصد لإثارة الجدل الذي من شأنه أن يجذب الانتباه للعلامة التجارية”.

وكتب المنتج هشام إسماعيل “حاجة عجيبة أوي (قوى) إنه محتوى توافق عليه من كل اللي عدى عليهم”، وعلق عمر علي ساخرًا “طيب ما كان يسمي نفسه اليوم برغر كوين ويريح دماغه!”.

وغرد نواف السويد “التسويق في أبهى صوره!”، وكتب حساب آخر “تسويق رهيب: إثارة جدل على استفزاز على توقيت ممتاز”.

وقال عبد القدوس الهاشمي “التعامل مع هذه الفخاخ الإعلامية يحتاج إلى تأمل”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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