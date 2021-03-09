القره داغي يرد على اقتحام عبير موسي لاتحاد علماء المسلمين في تونس (فيديو)

اعتبر الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محيي الدين القره داغي، اقتحام عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر التونسي مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس عملًا إجراميًا يخالف القوانين والقيّم الإسلامية والديمقراطية وقيّم الشعب التونسي بأطيافه كافة.

يأتي ذلك في أعقاب اقتحام عبير موسي لمقر مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، اليوم الثلاثاء، واتهامها السلطات بعدم تطبيق القانون، في حين نفى فرع الإتحاد هذه الادعاءات مؤكدًّا أن الحكومة لم تصدر أي تنبيه أو أمر بالإغلاق.

وأكد القره داغي في حديث لموقع الجزيرة مباشر أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سيلجأ للقضاء ولن يسكت إزاء هذه “البلطجة”، وأكد أن فرع الاتحاد في تونس مؤسسة رسمية ومعترف بها وفق القوانين التونسية.

وقال الدكتور نور الدين الخادمي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ووزير الشؤون الدينية السابق في تونس إن عبير اقتحمت المقر، ووفق مراسل الجزيرة مباشر في تونس فإن عبير موسي اتهمت الموجودين في المقر بإحراق أوراق مهمة، على حد قولها، كما احتج أنصار حزبها أمام المقر بعد اقتحامه.

ونفى القره داغي أن يكون المقر مكانًا للاجتماعات السياسية أو الحزبية، وإنما يهدف لخدمة العلم والتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية داخل تونس، كما نفى صحة ادعاءات موسى بوجود ست مخالفات تقتضي الغلق المؤقت لمقر الاتحاد، فضلًا عن تنبيه كتابي من رئاسة الحكومة لفرع الاتحاد في تونس.

وقال إن الاتهامات الموجهّة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعمل كقناة خلفية لدعم الإخوان المسلمين وحركة النهضة في تونس لا أساس لها من الصحة ولا مصداقية لها على الإطلاق.

وكانت عبير قد رددت اسم الشيخ يوسف القرضاوي أمام مقر الفرع في تونس، وادعت أن الاتحاد هو “اتحاد يوسف القرضاوي”، على حد زعمها.

وأكد الدكتور نور الدين الخادمي عضو الإتحاد العالمي للعلماء المسلمين والوزير السابق للشؤون الدينية التونسية اقتحام عبير موسي لمقر فرع الاتحاد بتونس مطالبة بإغلاق المقر.

وتدعي عبير موسي أن اتحاد علماء المسلمين منظمة تنشر “الإرهاب” وطالبت سابقًا بغلقه، كما كانت لأنصارها خيمة اعتصام أمام مقر الاتحاد.