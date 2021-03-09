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السيسي يثير الجدل بـ”إعلان جمهورية جديدة” (فيديو)

السيسي يتفقد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة (مواقع محلية مصرية)
السيسي يتفقد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة (مواقع محلية مصرية)
9/3/2021-|آخر تحديث: 9/3/202108:45 PM (مكة المكرمة)

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن افتتاح مشروع العاصمة الإدارية بمثابة “إعلان جمهورية جديدة” في بلاده.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الندوة التثقيفية الـ33 التي نظمتها القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، أوردتها وسائل إعلام محلية.

وقال السيسي: “مصر تشهد تطويرا كبيرا، وافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة يمثل إعلان جمهورية جديدة وميلاد دولة جديدة”، مشيرا إلى أن الأمر ليس مجرد مبانٍ إنما تطوير كبير يحدث، على حد قوله.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الإثنين، افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية العام الجاري، مؤكدا أن الافتتاح سيكون على أعلى مستوى من التنظيم، بما “يعكس عظمة هذا المشروع الحضاري العملاق، الذي يعبر عن مصر الحديثة”.

“ديستوبيا أم جمهورية جديدة”

تصريحات السيسي أثارت جدلا واسعا بمجرد تداولها على مواقع التواصل لتتصدر “الجمهورية التانية” تفاعلات المغردين والناشطين.

وقال مغردون إن بناء جمهورية جديدة يتطلب الاهتمام بباقي المحافظات ليقل الضغط على القاهرة ومرافقها، وإن استمرار تهميش المحافظات والأقاليم السبب الرئيسي في فشل خطط تطوير العاصمة المصرية.

والعاصمة الإدارية الجديدة هي مشروع لإنشاء مدينة على بعد 45 كيلومترا شرق القاهرة كان قد أُعلن عنها في مارس/آذار 2015 خلال قمة اقتصادية عُقدت في منتجع شرم الشيخ شمالي شرقي مصر لجذب المستثمرين الأجانب.

ووفق تقارير حكومية، تقام المدينة، على مساحة 170 ألف فدان بتكلفة إجمالية تُقدر بـ58 مليار دولار.

وتستهدف المدينة عند اكتمال إنشائها عدد سكان يُقدر بـ6.5 مليون نسمة، مع فرص عمل تبلغ حوالي مليوني فرصة عمل.

وينظر بعض المصريين للعاصمة الجديدة كمصدر فخر، لكن آخرين يرون أن تكلفتها باهظة، وأنها تُبنى لصالح نخبة محدودة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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