السيسي يثير الجدل بـ”إعلان جمهورية جديدة” (فيديو)

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن افتتاح مشروع العاصمة الإدارية بمثابة “إعلان جمهورية جديدة” في بلاده.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الندوة التثقيفية الـ33 التي نظمتها القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، أوردتها وسائل إعلام محلية.

وقال السيسي: “مصر تشهد تطويرا كبيرا، وافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة يمثل إعلان جمهورية جديدة وميلاد دولة جديدة”، مشيرا إلى أن الأمر ليس مجرد مبانٍ إنما تطوير كبير يحدث، على حد قوله.

"ميلاد دولة جديدة".. #السيسي سيعلن مصر جمهورية جديدة عند افتتاح العاصمة الإدارية pic.twitter.com/3QYTgLf2TY — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 9, 2021

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الإثنين، افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية العام الجاري، مؤكدا أن الافتتاح سيكون على أعلى مستوى من التنظيم، بما “يعكس عظمة هذا المشروع الحضاري العملاق، الذي يعبر عن مصر الحديثة”.

“ديستوبيا أم جمهورية جديدة”

تصريحات السيسي أثارت جدلا واسعا بمجرد تداولها على مواقع التواصل لتتصدر “الجمهورية التانية” تفاعلات المغردين والناشطين.

وقال مغردون إن بناء جمهورية جديدة يتطلب الاهتمام بباقي المحافظات ليقل الضغط على القاهرة ومرافقها، وإن استمرار تهميش المحافظات والأقاليم السبب الرئيسي في فشل خطط تطوير العاصمة المصرية.

يوتيوبيا الجديدة

فعلا هيكون إعلان لجمهورية تانية

جمهورية المليونيرات واحتقار المطحونين او العبيد في نظركم

وتأسيس وترسيخ للطبقية

وطحن الغلابة https://t.co/zOPD4ecfTS — أسماء (@AsmaaAboulela) March 9, 2021

والعاصمة الإدارية الجديدة هي مشروع لإنشاء مدينة على بعد 45 كيلومترا شرق القاهرة كان قد أُعلن عنها في مارس/آذار 2015 خلال قمة اقتصادية عُقدت في منتجع شرم الشيخ شمالي شرقي مصر لجذب المستثمرين الأجانب.

#السيس يري ان بناء #العاصمة_الإدارية الجديده هو بناء #جمهورية_جديدة

حد يفهمه ان الجمهوريات الجديده لا تبني بالأسمنت والقصور والديون

بل تبني بالتقدم بالدساتير والتنميه والعدل والمساواة والحريات — Ayman Nour (@AymanNour) March 9, 2021

ووفق تقارير حكومية، تقام المدينة، على مساحة 170 ألف فدان بتكلفة إجمالية تُقدر بـ58 مليار دولار.

وتستهدف المدينة عند اكتمال إنشائها عدد سكان يُقدر بـ6.5 مليون نسمة، مع فرص عمل تبلغ حوالي مليوني فرصة عمل.

طلب من سياده الرئيس#السيسي

حقق الحلم فى المحافظات كما تفعل فى القاهره وبالتالى تحل مشاكل القاهره من تكدس عشوائيات — أبو على (@IkLZ1UbGFhzTFf0) March 9, 2021

وينظر بعض المصريين للعاصمة الجديدة كمصدر فخر، لكن آخرين يرون أن تكلفتها باهظة، وأنها تُبنى لصالح نخبة محدودة.

جمهوريه العساكر والفسده واللصوص لسلب وسرقة

الفقراء والمعدمين. https://t.co/EIu1TbE1S4 — عاصم بن ثابت (@STZMYMp4146x9af) March 9, 2021

ياتري يقصد بايه الجمهوريه الجديده

هو احنا خلصنا من القديمه علشان ندخل الجديده لك الله يا مصر🤲#كفايه_معارضه_حرضوا_عالثوره https://t.co/bangu2MG65 — اختكم🌹سنحياكراما🇪🇬 joker🇪🇬 (@sana7iakeraman1) March 9, 2021

الريس: الانتقال إلى العاصمة الجديدة .. بمثابة ميلاد دولة جديدة وإعلان #جمهورية_جديدة.

كلام يخفي أكثر ما يعلن..

وما بين السطور أعظم — Abdelaziz (@alpretor) March 9, 2021

عايزين جمهورية جديدة واخلاق عريقة وشوية ضمير❤❤ pic.twitter.com/tahCSjY8ER — انا مش مودي انا ـــــــــ Eng. mero (@Mody12300000) March 9, 2021

الرئيس السيسي" الإنتقال للعاصمة الجديدة بداية جمهورية جديدة"

أخطر تصريح خلال فترة رئاسته #فاكرين جملة الجمهورية الثالثه أيام الثورة — yasser said rafea (@yasserrafea) March 9, 2021

سيكون بالفعل افتتاح لجمهورية الاستبداد تحت شعار أسياد وعبيد https://t.co/7T7mwCY4u5 — Alfares (@fares_6666) March 9, 2021

#الجمهوريه_التانيه بدأت مع نهاية حكم العسكر بعد ثورة يناير 2011 لكن تم اختطافها واعادتنا قسراً لعصر الديكتاتورية العسكرية واللي فرحانين بانجازات الأسمنت ياريت يقفوا وقفة صغيرة مع رقم الدين العام اللي تعدي الأربعة تريليون بزيادة 300% فى ست سنوات يعنى مصر اتوحلت فى الديون !! 😏😏 — The Saint (@Solo_M01) March 9, 2021