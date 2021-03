إيران تطور تخصيب اليورانيوم وأمريكا تطالبها بالعودة للمفاوضات دون شروط

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في سلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة نطنز، في حين قال فيه وزير الخارجية الأمريكي إن إيران تتحرك في الاتجاه الخاطئ.

وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء فيها أمس الإثنين أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في سلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأتها تحت الأرض بنطنز، ما يخالف الاتفاق الذي أبرمته مع القوى الكبرى عام 2015.

وبدأت إيران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي التخصيب هناك بواسطة مجموعة أولى من أجهزة أكثر كفاءة بكثير، وتضيف إليها مجموعات أخرى منذ ذلك الحين.

وقالت الوكالة في تقرير حصلت عليه رويترز “تأكدت الوكالة في السابع من مارس أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في السلسلة الثالثة التي تضم 174 من أجهزة الطرد المركزي.

وأضافت “السلسلة الرابعة التي تحوي 174 من أجهزة الطرد المركزي رُكبت لكن لم تُغذ بعد بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي وتركيب سلسلة خامسة جار وتركيب السادسة لم يبدأ بعد”.

Iranian polity is vibrant & officials express diverse opinions

But those opinions should NOT be confused with state policy

As Iran's FM & chief nuclear negotiator, I will shortly present our constructive concrete plan of action—through proper diplomatic channels#CommitActMeet

— Javad Zarif (@JZarif) March 5, 2021