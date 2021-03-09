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إيران تطور تخصيب اليورانيوم وأمريكا تطالبها بالعودة للمفاوضات دون شروط

لوحة إرشادية تشير إلى مفاعل نطنز النووي في إيران (غيتي)
لوحة إرشادية تشير إلى مفاعل نطنز النووي في إيران (غيتي)
9/3/2021-|آخر تحديث: 9/3/202112:18 PM (مكة المكرمة)

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في سلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة نطنز، في حين قال فيه وزير الخارجية الأمريكي إن إيران تتحرك في الاتجاه الخاطئ.

وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء فيها أمس الإثنين أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في سلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأتها تحت الأرض بنطنز، ما يخالف الاتفاق الذي أبرمته مع القوى الكبرى عام 2015.

وبدأت إيران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي التخصيب هناك بواسطة مجموعة أولى من أجهزة أكثر كفاءة بكثير، وتضيف إليها مجموعات أخرى منذ ذلك الحين.

وقالت الوكالة في تقرير حصلت عليه رويترز “تأكدت الوكالة في السابع من مارس أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في السلسلة الثالثة التي تضم 174 من أجهزة الطرد المركزي.

وأضافت “السلسلة الرابعة التي تحوي 174 من أجهزة الطرد المركزي رُكبت لكن لم تُغذ بعد بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي وتركيب سلسلة خامسة جار وتركيب السادسة لم يبدأ بعد”.

وقالت وكالة الطاقة الذرية إن إيران تستخدم حاليا 522 من أجهزة الطرد المركزي أحدث لتخصيب اليورانيوم إلى نسبة نقاء انشطاري 5% في محطة نطنز.

ويزيد هذا عن نسبة نقاء 3.67% يسمح بها الاتفاق النووي لكنها تقل عن 20% التي تخصب بها في منشأة أخرى، هي فوردو، في حين يمكن استخدام اليورانيوم المخصب حتى نسبة نقاء 90% في صنع سلاح نووي.

ويسمح الاتفاق لإيران بتخصيب اليورانيوم باستخدام الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي في محطة تخصيب الوقود على نطاق تجاري في نطنز.

وتأتي الخطوة في إطار تسريع إيران في الآونة الأخيرة لتقليص التزاماتها للقيود التي فرضها عليها الاتفاق، الذي أعفاها من عقوبات مالية مقابل تقييد أنشطتها النووية.

وبدأت طهران تتجاوز القيود التي فرضها عليها الاتفاق الذي أعفاها من عقوبات مالية مقابل تقييد أنشطتها النووية بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من الاتفاق وعاود فرض العقوبات عليها عام 2018.

مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة نطنز (الأوربية أرشيف)

من يبدأ أولا؟

ويرغب الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحياء الاتفاق النووي، لكن واشنطن وطهران تتبادلان الرسائل المبطنة في أيهما يبدأ الخطوة الأولى. ففي حين تطلب طهران رفع العقوبات عنها أولا تدعو واشنطن إلى بدء التفاوض دون شروط.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الإثنين إن واشنطن عرضت التفاوض مع إيران في إطار مجموعة (5+1 -الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) وفقا للخطة الأوربية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن إيران تتحرك في الاتجاه الخاطئ، وتواصل اتخاذ خطوات تجعل برنامجها النووي أشد خطورة.

وأوضح أن طريق الدبلوماسية مفتوح فيما يتعلق بملف إيران النووي، وقال “نريد أن تعود إيران إلى الامتثال لالتزاماتها”.

ووسط جمود الموقف بشأن التفاوض تتمسك كل دولة بموقفها، ففي الوقت الذي تشترط فيه إيران تخفيف العقوبات عنها، تطالب إدارة بايدن بعودة إيران أولا إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وكان ترمب قد انسحب من الاتفاق النووي عام 2018 وأعاد فرض عقوبات على إيران، في حين قلصت إيران التزاماتها الخاصة بالاتفاق وخاصة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم ومراقبة منشآتها النووية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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