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في اللحظات الأخيرة.. سائق ينقذ امرأة من الانتحار أسفل قطار بصعيد مصر (فيديو)

صورة أرشيفية (رويترز)
صورة أرشيفية (رويترز)
8/3/2021-|آخر تحديث: 8/3/202104:54 PM (مكة المكرمة)

تمكن سائق قطار من إنقاذ امرأة ثلاثينية ألقت بنفسها على قضبان السكك الحديدية بالقرب من مركز أبو تشت شمالي محافظة قنا بصعيد مصر.

وحظي الفيديو الذي نشرته الهيئة القومية لسكك حديد مصر على فيسبوك، أمس الأحد، برواج واسع على منصات التواصل لاسيما مع مواكبته عشية اليوم العالمي للمرأة.

وأفادت الهيئة ووسائل إعلام مصرية، بأن ربة منزل تدعى منال وتبلغ من العمر 32 عامًا، حاولت الانتحار بعد تناولها مبيدًا حشريًا وألقت نفسها على قضبان القطار، غير أن يقظة السائق والأهالي أنقذتها من الموت.

وكشفت تحريات المباحث أن ربة المنزل كانت متغيبة وعادت إلى قريتها قبل يومين ثم حاولت الهرب مرة أخرى، وتناولت مبيدًا حشريًا وألقت بنفسها على شريط السكة الحديد في محاولة للانتحار.

ولاحظ سائق القطار ومساعده قيام المرأة بإلقاء نفسها فوق القضبان بينما كان على بعد أمتار قليلة منها لكنه نجح على الفور في إحكام القطار وإيقافه قبل حدوث الكارثة.

وقام الأهالي الذين شهدوا الواقعة بحمل المرأة من طريق القطار ليواصل بعدها سيره حتى رصيف المحطة دون أي إصابات أو تلفيات، وسلّموا المرأة إلى مركز الشرطة حرصًا على حياتها، وفق بيان للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأثنت الهيئة على يقظة وأداء قائد القطار لالتزامه في العمل وحرصه على اتباع التعليمات المنظمة لحركة وسلامة سير القطارات، ووجهت وزارة النقل بتكريم السائق.

وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة اتباع تعليمات السلامة عند المرور عبر خطوط السكك الحديدية.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية، إن من حسن حظ المرأة أن القطار كان يسير بهدوء نحو رصيف المحطة، ما أعطى فرصة لقائده للتعامل بحنكة مع الأمر، وقال آخر إن المرأة تمر بأزمة نفسية دفعتها لمحاولة الانتحار.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية

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