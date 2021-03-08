قطع مسافة 130 كيلو مترا.. طيار يسافر بمروحيته لجلب شطيرة لحم (فيديو)

أظهر مقطع فيديو حظي بانتشار واسع على الإنترنت قبل أيام، طيارًا جائعًا قطع مسافة 80 ميلًا (نحو 130 كيلومترًا) في الجو قبل أن يقرر الهبوط بمروحيته من أجل شطيرة لحم.

وتوجهت الطائرة الهليكوبتر نحو متجر مزرعة في بريستون بإقليم شمال غربي إنجلترا، وذلك بعد إقلاعها من مطار المدينة في سالفورد بمانشستر.

وأظهر مقطع فيديو نشره المتجر على إنستغرام، المروحية وهي تهبط في مكان قريب بينما يقوم أحد الموظفين بتقديم الشطيرة للطيار.

وتضمن المنشور تعليقًا من المتجر حول ما يحدث “عندما يسافر عملاؤك حرفيًا للحصول على لحم بقري مشوي في حساء البصل بالكراميل”.

وقال أحد السكان المحليين لوسائل إعلام بريطانية، إنه تعقب المروحية على الإنترنت باستخدام موقع لتتبع الرحلات، وشاهدها وهي تسافر من سالفورد إلى المتجر وعودتها مرة أخرى.

وقال إن المتجر قدم “مشروبات ووجبات خفيفة جاهزة للعديد من راكبي الدراجات. في وقت سابق كان هناك أكثر من 20 منهم وطائرة هليكوبتر لليوم الثاني على التوالي”.

ربما كانت المغامرة لا تُنسى بالنسبة للطيار ومَنفذ الوجبات السريعة، لكنها لم تسر بشكل جيد مع الشرطة، وأثار الفيديو ردود فعل قوية من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا المتجر لكونه استجاب لطلب الرجل.

ويحقق مجلس العموم عن دائرة (ريبل فالي) في انتهاك محتمل لقواعد مكافحة فيروس كورونا، وقال أحد النواب المحليين إن رحلة الهليكوبتر تبدو أنها انتهاك صارخ للقيود المفروضة على السفر بموجب قواعد الإغلاق الحالية. بينما قالت شرطة مانشستر الكبرى إنها ستحقق فيما حدث.

لقطة متداولة من الفيديو بينما يتجه موظف المتجر حاملًا الشطيرة نحو الطائرة (مواقع بريطانية)

وفي العام الماضي، فعل الناس في جميع أنحاء العالم بعض الأشياء الغريبة وسط عمليات الإغلاق على مستوى البلاد لإشباع رغباتهم الشديدة في تناول الوجبات السريعة.

وقاد رجل في أستراليا مسافة 32 كيلومترًا من منزله إلى المدينة الرئيسية بحثًا عن شطيرة دجاج، ثم طار مليونير روسي كان لديه رغبة شديدة في تناول البرغر والبطاطا المقلية من مطعم ماكدونالدز 720 ميلًا (نحو 1160 كيلومترًا) وأنفق ما يقرب من 2680 دولارًا للحصول على ساندوتش بيغ ماك والبطاطا المقلية.

وتثبت واقعة الطيار الجائع في بريطانيا أن الأمور لم تتغير كثيرًا في عام 2021 أيضًا، وفي مطلع العام الجاري سافر شاب يبلغ من العمر 34 عامًا من لوتون إلى ديفايسز حيث لم يكن في مسقط رأسه منفذ ماكدونالدز.

ومع ذلك أوقف رجال الشرطة الرجل وحُكم عليه بغرامة قدرها 200 جنيه إسترليني لخرقه قواعد الإغلاق. ولكثرة مشاكله تم الاستيلاء على سيارته لعدم وجود تأمين.