أم فادي.. نازحة سورية تروي معاناتها بعد فقد زوجها وإعاقة ومرض أبنائها (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر معاناة النازحة السورية أم فادي التي فقدت زوجها ويعاني أولادها من أمراض مزمنة والإعاقة.

وقالت أم فادي للجزيرة مباشر إنها نزحت من ريف المعرة من الدير الغربي إلى المكان الذي أقامت فيه خيمتها لتقيم فيها مع أولادها.

وأضافت أنه لا يوجد معيل لها بعد أن توفي زوجها وترك لها عدة أبناء.

وأوضحت أن ولدها الكبير يعاني من ضمور دماغي، فيما يعاني أخر من اعتلال عصبي.

وقالت أم فادي إنها تعاني من توفير الأدوية لولديها، حتى أنها عجزت مؤخرا عن شرائها تماما لغلو ثمنها أو ندرتها.

وتقيم أم فادي مع أبنائها داخل خيمة لا تمنع عنهم برد الشتاء ولا حر الصيف.

وأشارت إلى أنها تعمل مع إحدى ابنتيها في الحقول المجاورة من أجل توفير لقمة عيش قد لا تتوفر في اليوم التالي.