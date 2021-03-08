تحقيق للجزيرة: الإمارات فككت قاعدتها في إرتريا ونقلت المعدات إلى اليمن ومصر (فيديو)

كشف تحقيق لقناة الجزيرة أن الإمارات نقلت معدات عسكرية من قاعدتها العسكرية في إرتريا إلى اليمن ومصر في شهر فبراير/ شباط الماضي.

وقال التحقيق إن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت وجود إنشاءات عسكرية ومدرجا للطائرات في جزيرة ميون اليمنية عند مضيق باب المندب بالتزامن مع قيام الإمارات بتفكيك قاعدة عسكرية لها في عصب بإرتريا.

وأضاف التحقيق أن الإمارات نقلت طائرات مسيرة من عصب إلى ميون بعد إنشاء المدرج.

وقال تقرير لوكالة أسوشيتد برس في شهر فبراير/ شباط الماضي إن الإمارات فككت قاعدتها العسكرية في عصب، والتي كانت قد أنشأتها عام 2015.

#UAE is dismantling part of its military base in Assab, #Eritrea. The UAE used the port and airstrip in #Assab as a base to ferry heavy weaponry and troops into Yemen. The drone hangars have also been destroyed after allegedly being used in #Tigray. Read👉https://t.co/5bg45DgXxH pic.twitter.com/LbqnTNhNlR — Yonas Nigussie (@Yonigussie) February 18, 2021

كما كشف تحقيق الجزيرة عن نقل معدات وعربات عسكرية من قاعدة عصب إلى ميناء الإسكندرية في شمالي مصر.

وتتبع التحقيق خط سير سفينة الشحن الإماراتية “جبل علي 7” من ميناء الفجيرة العسكري في الإمارات إلى قاعدة عصب وصولا إلى ميناء الإسكندرية المصري.

وقال التحقيق إن السفينة نقلت أكثر من 1300 مركبة عسكرية ومدافع ذاتية الحركة إلى الإسكندرية.

وأضاف أنه تم نقل المركبات والمدافع من الإسكندرية إلى قاعدة سيدي براني المصرية قرب الحدود الليبية.