البث الحي
الأخبار

تحقيق للجزيرة: الإمارات فككت قاعدتها في إرتريا ونقلت المعدات إلى اليمن ومصر (فيديو)

سفينة الشحن الإماراتية "جبل علي 7" في ميناء عصب (الجزيرة)
سفينة الشحن الإماراتية "جبل علي 7" في ميناء عصب (الجزيرة)
8/3/2021-|آخر تحديث: 8/3/202109:36 PM (مكة المكرمة)

كشف تحقيق لقناة الجزيرة أن الإمارات نقلت معدات عسكرية من قاعدتها العسكرية في إرتريا إلى اليمن ومصر في شهر فبراير/ شباط الماضي.

وقال التحقيق إن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت وجود إنشاءات عسكرية ومدرجا للطائرات في جزيرة ميون اليمنية عند مضيق باب المندب بالتزامن مع قيام الإمارات بتفكيك قاعدة عسكرية لها في عصب بإرتريا.

وأضاف التحقيق أن الإمارات نقلت طائرات مسيرة من عصب إلى ميون بعد إنشاء المدرج.

وقال تقرير لوكالة أسوشيتد برس في شهر فبراير/ شباط الماضي إن الإمارات فككت قاعدتها العسكرية في عصب، والتي كانت قد أنشأتها عام 2015.

كما كشف تحقيق الجزيرة عن نقل معدات وعربات عسكرية من قاعدة عصب إلى ميناء الإسكندرية في شمالي مصر.

وتتبع التحقيق خط سير سفينة الشحن الإماراتية “جبل علي 7” من ميناء الفجيرة العسكري في الإمارات إلى قاعدة عصب وصولا إلى ميناء الإسكندرية المصري.

وقال التحقيق إن السفينة نقلت أكثر من 1300 مركبة عسكرية ومدافع ذاتية الحركة إلى الإسكندرية.

وأضاف أنه تم نقل المركبات والمدافع من الإسكندرية إلى قاعدة سيدي براني المصرية قرب الحدود الليبية.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

بايدن يلغى قرارا لترمب بشأن الإمارات

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم من الإمارات، في تراجع عن خطوة اتخذها الرئيس السابق دونالد ترمب لإنهاء الرسوم في آخر يوم من رئاسته.

3/2/2021
المزيد من الأخبار

أم فادي.. نازحة سورية تروي معاناتها بعد فقد زوجها وإعاقة ومرض أبنائها (فيديو)

(الجزيرة)

حبس سويدية اتهمت باختطاف طفلها واصطحابه إلى سوريا.. ما القصة؟

نساء وأطفال تنظيم الدولة يواجهون مصيرا مجهولا بعد عودتهم إلى الأوطان (رويترز-أرشيف)

شاهد: مطعم يقدم أغلى بيتزا في أفريقيا.. ما سر سعرها؟ (فيديو)

مطعم تونسي يصنع أغلى بيتزا في أفريقيا (رويترز)

مصر.. ما حقيقة سقوط طلاب من الطابق الرابع في جامعة المنصورة؟ (فيديو)

صورة من الفيديو المتداول الذي يُظهر سقوط عدد من الشباب من الطابق الرابع (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

خمس معلومات مهمة يجب أن تعرفها عن اليوم العالمي للمرأة

مظاهرة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في مدريد بإسبانيا في 8 مارس/ آذار 2020 (رويترز ـ أرشيف)

ناشطة مصرية: عادل إمام طلب من زوجي تطليقي بسبب نشاطي السياسي (فيديو)

الناشطة المصرية غادة نجيب (الجزيرة مباشر)

عبود العمري.. ناشط أردني يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته وفيديو يوثق لحظاته الأخيرة

الناشط الأردني عبود العمري (مواقع التواصل)

حسن نافعة لـ”الجزيرة مباشر”: أستبعد حدوث انفراجة قريبة للأوضاع داخل مصر (فيديو)

حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة