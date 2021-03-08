البث الحي
الأخبار

بث مباشر.. جلسة خاصة للبرلمان الليبي لمناقشة منح الثقة لحكومة الدبيبة

الدبيبة دعا البرلمان لعدم تفويت الفرصة والسماح لحكومته بأداء مهامها على الفور (رويترز)
الدبيبة دعا البرلمان لعدم تفويت الفرصة والسماح لحكومته بأداء مهامها على الفور (رويترز)
8/3/2021-|آخر تحديث: 8/3/202106:33 PM (مكة المكرمة)

بدأ مجلس النواب الليبي جلسته الحاسمة، اليوم الإثنين، لمنح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، والتي تشكلت مطلع فبراير/ شباط الماضي لتقود البلاد خلال مرحلة انتقالية للانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويحضر الجلسة 132 من نواب البرلمان الـ188 في مدينة سرت التي تستضيف الاجتماع، ما يعني تجاوز الجلسة النصاب القانوني لعقدها.

ووجه عدد من النواب أسئلة إلى عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء المكلف، حول خارطة طريق حكومته قبل موعد الانتخابات المقبلة، إلى جانب انتقاده بشأن تسمية شخصيات “محل نقاش وجدل” في حكومته المقترحة.

 

وتأتي جلسة منح الثقة في وقت تواجه حكومة الدبيبة المتحدر من مصراتة تحديات عديدة منذ تسميته رئيساً لها قبل شهر قد تؤثر على مصير اعتمادها من طرف السلطة التشريعية.

وانتخب ملتقى الحوار الليبي الذي يضم 75 ممثلا عن كل مدن البلاد وانطلق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في سويسرا برعاية الأمم المتحدة عبد الحميد الدبيبة البالغ من العمر61 عاما رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا.

وقدّم الدبيبة، رجل الأعمال، تشكيلته الحكومية التي تضم 33 اسما للبرلمان الأسبوع الماضي، دون الكشف علنا عن أي من الأسماء.

وفي حال نيلها ثقة النواب، سيكون أمام الحكومة مهمة صعبة لتوحيد مؤسسات دولة غنية بالنفط غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

كما ستتولى قيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات، المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وفي حال فشل جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 مارس/ آذار الجاري، وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي.

ومنذ إعلان حكومته وعدد حقائبها التي تعتبر كبيرة بالنسبة لحكومة مدتها أقل من عام واحد، اشتعل الجدل في الأوساط السياسية والشعبية.

وبرر الدبيبة تشكيل حكومته بهذا الشكل والعدد بأنه يعود لضيق الوقت، داعيا نواب البرلمان لعدم تفويت الفرصة، والسماح للحكومة في أداء مهامها على “الفور”.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

ليبيا.. المنفي يصل طبرق لإجراء مشاورات

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب محمد المنفي، إلى مدينة طبرق شرقي ليبيا قادمًا من بنغازي، في إطار دفع جهود العملية السلمية في البلاد، وكان في استقباله قائد القوات الجوية لقوات خليفة حفتر.

المزيد من الأخبار

مصر.. ما حقيقة سقوط طلاب من الطابق الرابع في جامعة المنصورة؟ (فيديو)

صورة من الفيديو المتداول الذي يُظهر سقوط عدد من الشباب من الطابق الرابع (مواقع التواصل)

إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

صورة لبشار وأسماء الأسد من شهر يوليو/ تموز الماضي (رويترز)

في اللحظات الأخيرة.. سائق ينقذ امرأة من الانتحار أسفل قطار بصعيد مصر (فيديو)

صورة أرشيفية (رويترز)

الجزيرة مباشر ترصد تقدم الجيش اليمني وسيطرته على مناطق استراتيجية غربي تعز (فيديو)

الجيش الوطني اليمني تقدم عبر عدة خطوط وسيطر على عدد من القرى
الأكثر قراءة

ناشطة مصرية: عادل إمام طلب من زوجي تطليقي بسبب نشاطي السياسي (فيديو)

الناشطة المصرية غادة نجيب (الجزيرة مباشر)

خمس معلومات مهمة يجب أن تعرفها عن اليوم العالمي للمرأة

مظاهرة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في مدريد بإسبانيا في 8 مارس/ آذار 2020 (رويترز ـ أرشيف)

حسن نافعة لـ”الجزيرة مباشر”: أستبعد حدوث انفراجة قريبة للأوضاع داخل مصر (فيديو)

حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة

عبود العمري.. ناشط أردني يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته وفيديو يوثق لحظاته الأخيرة

الناشط الأردني عبود العمري (مواقع التواصل)