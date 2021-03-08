بث مباشر.. جلسة خاصة للبرلمان الليبي لمناقشة منح الثقة لحكومة الدبيبة

بدأ مجلس النواب الليبي جلسته الحاسمة، اليوم الإثنين، لمنح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، والتي تشكلت مطلع فبراير/ شباط الماضي لتقود البلاد خلال مرحلة انتقالية للانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويحضر الجلسة 132 من نواب البرلمان الـ188 في مدينة سرت التي تستضيف الاجتماع، ما يعني تجاوز الجلسة النصاب القانوني لعقدها.

ووجه عدد من النواب أسئلة إلى عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء المكلف، حول خارطة طريق حكومته قبل موعد الانتخابات المقبلة، إلى جانب انتقاده بشأن تسمية شخصيات “محل نقاش وجدل” في حكومته المقترحة.

وتأتي جلسة منح الثقة في وقت تواجه حكومة الدبيبة المتحدر من مصراتة تحديات عديدة منذ تسميته رئيساً لها قبل شهر قد تؤثر على مصير اعتمادها من طرف السلطة التشريعية.

وانتخب ملتقى الحوار الليبي الذي يضم 75 ممثلا عن كل مدن البلاد وانطلق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في سويسرا برعاية الأمم المتحدة عبد الحميد الدبيبة البالغ من العمر61 عاما رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا.

وقدّم الدبيبة، رجل الأعمال، تشكيلته الحكومية التي تضم 33 اسما للبرلمان الأسبوع الماضي، دون الكشف علنا عن أي من الأسماء.

وفي حال نيلها ثقة النواب، سيكون أمام الحكومة مهمة صعبة لتوحيد مؤسسات دولة غنية بالنفط غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

كما ستتولى قيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات، المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وفي حال فشل جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 مارس/ آذار الجاري، وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي.

ومنذ إعلان حكومته وعدد حقائبها التي تعتبر كبيرة بالنسبة لحكومة مدتها أقل من عام واحد، اشتعل الجدل في الأوساط السياسية والشعبية.

وبرر الدبيبة تشكيل حكومته بهذا الشكل والعدد بأنه يعود لضيق الوقت، داعيا نواب البرلمان لعدم تفويت الفرصة، والسماح للحكومة في أداء مهامها على “الفور”.