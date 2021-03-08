اليوم العالمي للمرأة.. غوغل يحتفي بـ”أيادي النساء” والأمم المتحدة تثمن أدوارهن (فيديو)

احتفل محرك البحث الشهير (غوغل) باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس/آذار من كل عام، من خلال تزيين واجهته برسومات الشعار المبتكرة وفيديو تضمن أيادي النساء الرائدات حول العالم وقدرتهن على تجاوز التحديات.

واختار المنظمون ليوم المرأة العالمي هذا العام شعار “اختاري أن تتحدي” (ChooseToChallenge#) للتشجيع على كسر الصورة النمطية عن النساء وطالبوا مؤيدي تلك الفكرة -سواء كانوا رجالا أو نساء- بإرسال صورهم وهم رافعين أيديهم لأعلى لإعلان دعمهم.

وعلى وقع جائحة كورونا، أشارت الأمم المتحدة إلى أن النساء يقفن في الخطوط الأمامية لجبهة التصدي لجائحة كوفيد- 19 بوصفهن عاملات في مجال الرعاية الصحية وراعيات ومبتكرات وناشطات مجتمع ونماذج للقيادات الوطنية الفاعلة في جهود التصدي للجائحة. كما سلطت هذه الأزمة الصحية الضوء على مركزية مساهماتهن والأعباء الملقاة على عواتقهن.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أشار إلى أن النساء يمثلن 70% من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وبالتالي هن من بين أشد الناس تعرضًا للخطر.

صور من احتفال غوغل باليوم العالمي للمرأة

واختارت الأمم المتحدة هذا العام شعار (المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساو في عالم كوفيد-19) للاحتفال بالمرأة. وبحسب الإحصاءات الأممية، منعت القيود القانونية ما يزيد من ملياري ونصف المليار امرأة من اختيار الوظائف مثل الرجال، فضلا عن عدد البرلمانيات في العالم قبل 2019 لم يكن يزيد عن 25%. ولم تزل واحدة من كل ثلاث نساء تعاني من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفي عام 1908 خرجت 15 ألف امرأة في مدينة نيويورك الأمريكية يطالبن بتقليل ساعات العمل وزيادة الأجور والحق في التصويت، ودفع الاضطهاد عنهن في مظاهرات عرفت باسم (الخبز والورد)، وجعل الأمريكيون الثامن من مارس يومًا للاحتفال بالمرأة، لكن الأمم المتحدة احتفلت به لأول مرة عام 1977، ورغم ذلك فإن بعض المطالب التي خرج النساء من أجلها مطلع القرن الماضي لم تتحقق بعد.